Спит на тряпках и картонке под дверьми родственников дедушка в Новосибирске. Ск начал проверку

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сюжете

На одном из региональных телеканалов вышел сюжет о том, что пенсионер живет в подъезде дома по улице Забалуева под дверью квартиры родственников. С весны в закутке на лестничной площадке ест и спит на картоне и старых тряпках. Со слов мужчины, трёхкомнатную квартиру он получил ещё в 70-х годах. Жил с сестрой, после её смерти ─ с племянницей. Она и выставила пенсионера за дверь. Жилплощадь от дедушки охраняет супруг родственницы. Соседи говорят, что ему нужна медицинская и социальная помощь.

По данному сообщению СМИ следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следком