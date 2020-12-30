Почта

Уже известен график выдачи пенсий за январь 2021 года. 29 декабря будет производиться выплата пенсий за 3 января. 4 января — за 4 и 7 января. 5 января - за 5 и 8 января. 6 января — за 6 января. 9 января — за 9 и 10 января. Следовательно, почтовые отделения будут работать 4, 5, 6, 9 января.



Комплексный центр социального обслуживания населения

КЦСОН в праздничные дни работает в дежурном режиме. Соцработники навещают своих одиноких подопечных и оказывают им жизненно-важные услуги: топку печи и доставку продуктов питания. Одиноким гражданам старше 65 лет, не имеющим родственников и состоящим на соцобслуживании, в случае необходимости звонить по тел.: 8-983-318-78-30 или 5-61-82.



Налоговая инспекция

31 декабря сотрудники налоговой службы работают в обычном порядке. Прием налогоплательщиков до 17.00. В новогодние каникулы все отдыхают. 11 января выходят на работу. Но если у граждан есть вопросы, они могут их задать в личном кабинете, который функционирует в режиме 24/7. В том числе и в новогодние праздники. Однако обрабатываться запросы будут только после выходных и праздничных дней.



Пенсионный фонд

31 декабря в УПФР по Бердску рабочий день - специалисты ведут прием граждан по записи. Все новогодние праздники организация отдыхает. На работу сотрудники выйдут только 11 января. Но если произойдут какие-либо изменения, то об этом бердчанам сообщат дополнительно.



Стоматологическое отделение ЦГБ

В новогодние праздники стоматологическое отделение примет пациентов с острой зубной болью 4, 6, 9 января с 9.00 до 15.00. Стоматология находится по адресу: ул. Пушкина, 172, тел.: 5-56-12 и 5-56-07

