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В новогодние каникулы не будет никаких массовых мероприятий, а способы проведения досуга ограничены из-за пандемии COVID-19. Однако активный отдых по-прежнему доступен жителям Бердска!
Спортивные объекты Бердска будут работать все каникулы, а спортивные школы возобновят тренировки с 4 января.
Спортивные объекты Бердска будут работать все каникулы, а спортивные школы возобновят тренировки с 4 января.
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Где можно покататься на коньках
Комплекс «Зима-Лето»
В каникулы будет открыт с 1 января.
Цены: Прокат коньков – 250 рублей за 80 минут
Катание на своих коньках – 200 рублей за 80 минут
Прокат осуществляется в пятницу с 19.00 до 23.00, в субботу с 17.00 до 23.00, в воскресенье и праздничные дни с 17.00 до 23.00.
Время начала проката может изменяться. Перед подходом на каток вы можете уточнить информацию по телефонам, указанным ниже.
Адрес: Бердск, микрорайон Южный, 15 квартал.
Тел: 8 (383-41) 3-44-57, 8-913-200-75-89.
ЛДС «Бердск»
В каникулы будет открыт со 2 января.
Цены: прокат коньков – 200 рублей в час для взрослых и 100 рублей для детей до 7 лет, со своими коньками – 180 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до 7 лет.
Посещение зрительной зоны во время массового катания – 50 рублей в час.
Расписание массового катания на новогодние каникулы 2021 года:
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января - с 15:00 до 22:00
9 и 10 января - с 18:00 до 22:00
В обычные дни: каждую субботу и воскресенье - с 18-00 до 22-00.
Адрес: Бердск, ул. Боровая 103А.
Тел: 8 (383-41) 4-09-19, 8-913-017-93-12.
Открытые катки
В Бердске будут действовать четыре хоккейных коробки во дворах со свободным бесплатным посещением.
Адреса:
- ул. Комсомольская, 21;
- ул. Горького, 1,
- Микрорайон, 25,
- Северный м-н, 2.
Покататься на коньках можно также рядом с комплексом «Старая пристань» (ул. Морская, 10). Вход платный. Каток со своими коньками – 150 руб./чел; прокат коньков – 200 руб./час /пара.
В каникулы будет открыт со 2 января.
Цены: прокат коньков – 200 рублей в час для взрослых и 100 рублей для детей до 7 лет, со своими коньками – 180 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до 7 лет.
Посещение зрительной зоны во время массового катания – 50 рублей в час.
Расписание массового катания на новогодние каникулы 2021 года:
2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января - с 15:00 до 22:00
9 и 10 января - с 18:00 до 22:00
В обычные дни: каждую субботу и воскресенье - с 18-00 до 22-00.
Адрес: Бердск, ул. Боровая 103А.
Тел: 8 (383-41) 4-09-19, 8-913-017-93-12.
Открытые катки
В Бердске будут действовать четыре хоккейных коробки во дворах со свободным бесплатным посещением.
Адреса:
- ул. Комсомольская, 21;
- ул. Горького, 1,
- Микрорайон, 25,
- Северный м-н, 2.
Покататься на коньках можно также рядом с комплексом «Старая пристань» (ул. Морская, 10). Вход платный. Каток со своими коньками – 150 руб./чел; прокат коньков – 200 руб./час /пара.
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Где можно покататься на лыжах
На лыжах можно покататься на базе «Метелица». Притом как днём, так и вечером. Там есть освещённая трасса. «Метелица» будет открыта в каникулы с 1 января.
База работает с 8.00 до 22.00, в том числе в выходные и праздничные дни.
Цены: прокат лыж – 200 рублей первый час, 100 рублей – последующие. Для детей до 12 лет – 150 рублей первый час, 100 – последующие часы.
Адрес: ул. Ленина, 2Г, тел. 8 (383-41) 2-49-29.
Ещё одна лыжная база есть в парке «На камнях». На территории парка создано три трассы с круговым движением – 700, 1200 и 1800 метров. Трассы рассчитаны для прогулочного стиля катания. Установлено освещение.
Цены: прокат лыж – 200 рублей в час для взрослых и детей в пятницу, субботу и воскресенье. В будни - 150 рублей в час.
Адрес: ул. Зеленая роща, 15А, тел. 8-913-926-03-22, 8 (383-41) 4-44-50.
Снежные городки
Фигуры изо льда и снега будут установлены возле кинотеатра «Орион» на площадке «Праздничная». Горки в этом году рассредоточат по парку.
Также снежный городок с горками откроется в Микрорайоне, возле ДК «Родина».
Вход свободный.
Скандинавская ходьба
«Спортоград» проводит бесплатные занятия скандинавской ходьбой для всех желающих. Это отличный способ укрепить своё здоровье в любом возрасте. Обязательно расскажите о тренировках своим бабушкам и дедушкам.
Расписание занятий:
Вторник - Городской парк культуры и отдыха, в 19.00. Сбор возле фонтана.
Суббота – Микрорайон, стадион школы № 5, в 11.30. По предварительной записи.
Воскресенье - ФОК « Метелица», в 16.00.
Контактный телефон: 8-913-204-24-93, тренер Мария Трескина.
Кроме развлечений в г. Бердске можно и рассмотреть варианты горных спусков вблизи нашего города. Например, спортивно-развлекательный комплекс "Новососедово" или горнолыжный комплекс "Ключи".
Фигуры изо льда и снега будут установлены возле кинотеатра «Орион» на площадке «Праздничная». Горки в этом году рассредоточат по парку.
Также снежный городок с горками откроется в Микрорайоне, возле ДК «Родина».
Вход свободный.
Скандинавская ходьба
«Спортоград» проводит бесплатные занятия скандинавской ходьбой для всех желающих. Это отличный способ укрепить своё здоровье в любом возрасте. Обязательно расскажите о тренировках своим бабушкам и дедушкам.
Расписание занятий:
Вторник - Городской парк культуры и отдыха, в 19.00. Сбор возле фонтана.
Суббота – Микрорайон, стадион школы № 5, в 11.30. По предварительной записи.
Воскресенье - ФОК « Метелица», в 16.00.
Контактный телефон: 8-913-204-24-93, тренер Мария Трескина.
Кроме развлечений в г. Бердске можно и рассмотреть варианты горных спусков вблизи нашего города. Например, спортивно-развлекательный комплекс "Новососедово" или горнолыжный комплекс "Ключи".
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com