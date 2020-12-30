ЛДС «Бердск»

В каникулы будет открыт со 2 января.

Цены: прокат коньков – 200 рублей в час для взрослых и 100 рублей для детей до 7 лет, со своими коньками – 180 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до 7 лет.

Посещение зрительной зоны во время массового катания – 50 рублей в час.

Расписание массового катания на новогодние каникулы 2021 года:

2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января - с 15:00 до 22:00

9 и 10 января - с 18:00 до 22:00

В обычные дни: каждую субботу и воскресенье - с 18-00 до 22-00.

Адрес: Бердск, ул. Боровая 103А.

Тел: 8 (383-41) 4-09-19, 8-913-017-93-12.



Открытые катки

В Бердске будут действовать четыре хоккейных коробки во дворах со свободным бесплатным посещением.

Адреса:

- ул. Комсомольская, 21;

- ул. Горького, 1,

- Микрорайон, 25,

- Северный м-н, 2.

Покататься на коньках можно также рядом с комплексом «Старая пристань» (ул. Морская, 10). Вход платный. Каток со своими коньками – 150 руб./чел; прокат коньков – 200 руб./час /пара.

