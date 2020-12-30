30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Резко ответила на обвинения евродипломата во лжи о вакцине о коронавирусе Захарова

11:00 30.12.2020 Фото: МИД РФ
1 0

Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.

% name% title
"Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Резко ответила на обвинения евродипломата во лжи о вакцине о коронавирусе ЗахароваПризвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса ГоликоваЕщё 1004 новостей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Как отметила Захарова, в материале представитель Евросоюза пытается проводить "абсолютно неуместные параллели" между усилиями России по борьбе с COVID-19 и "не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"*.

"Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.

По словам Захаровой, для Москвы "не стало откровением" то, что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации.

"К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель", — подчеркнула она.

Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.

"Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", — заключила она.

Ранее Захарова отмечала, что в иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках. Она добавила, что сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин". По словам дипломата, нападки на российские препараты — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния. Захарова подчеркнула, что против таких действий есть "противоядие": нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях.

Источник: РИА Новости

вакцина война вакцин обвинила во лжи Мария Захарова Жозеп Боррель
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильно сказала?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назвал основную причину закрытия "Дома-2" глава "Газпром-медиа" Александр Жаров
12:00 30-12-2020
Назвал основную причину закрытия
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
11:56 30-12-2020
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
Что нельзя при коронавирусе: Список запрещенных препаратов
11:50 30-12-2020
Что нельзя при коронавирусе: Список запрещенных препаратов
До какого числа учатся школьники в декабре 2020 и как будут учиться в январе 2021
11:46 30-12-2020
До какого числа учатся школьники в декабре 2020 и как будут учиться в январе 2021
Вспомнил уходящий коронакризисный 2020 год и поздравил с Новым годом Сергей Меняйло
11:45 30-12-2020
Вспомнил уходящий коронакризисный 2020 год и поздравил с Новым годом Сергей Меняйло
Раскритиковал слова Зеленского о войне с Россией и был уволен генерал ВСУ Сергей Кривонос
11:30 30-12-2020
Раскритиковал слова Зеленского о войне с Россией и был уволен генерал ВСУ Сергей Кривонос
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
11:21 30-12-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
БердскРозыск: Снова пропал без вести 15-летний Миша из поселка Вега в Бердске
11:20 30-12-2020
Розыск: Снова пропал без вести 15-летний Миша из поселка Вега в Бердске
Потрясающие открытки с Новым Годом 2021
11:20 30-12-2020
Потрясающие открытки с Новым Годом 2021
Проект «Сельская ипотека» стартовал в Новосибирской области. Кто может получить займ, узнайте
11:15 30-12-2020
Проект «Сельская ипотека» стартовал в Новосибирской области. Кто может получить займ, узнайте