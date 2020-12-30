Резко ответила на обвинения евродипломата во лжи о вакцине о коронавирусе Захарова

Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.

"Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Важная борьба против дезинформации и манипуляции", опубликованную на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Как отметила Захарова, в материале представитель Евросоюза пытается проводить "абсолютно неуместные параллели" между усилиями России по борьбе с COVID-19 и "не имеющей никаких оправданий террористической активностью "Исламского государства"*.

"Попутно Боррель, распространяя "фейковую информацию", демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения "инфодемией", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД.

По словам Захаровой, для Москвы "не стало откровением" то, что набирающая обороты "война вакцин" в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации.

"К сожалению, это явление стало одним из неотъемлемых атрибутов нынешней пандемии COVID-19. При этом мы были шокированы тем фактом, что к этой практике присоединился такой видный представитель международной политики, как Боррель", — подчеркнула она.

Дипломат указала, что в МИД не могут воспринимать риторику Борреля "иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки.

"Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов", — заключила она.

Ранее Захарова отмечала, что в иностранных СМИ развернули кампанию против российских препаратов от COVID-19, авторы таких материалов пытаются поставить под сомнение или создать негативное впечатление о российских наработках. Она добавила, что сейчас в медиасфере даже появился термин "война вакцин". По словам дипломата, нападки на российские препараты — это проявление нечистоплотной конкуренции и глобального информационного противостояния. Захарова подчеркнула, что против таких действий есть "противоядие": нужно активно рассказывать о собственных наработках и достижениях.

Источник: РИА Новости