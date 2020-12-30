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Фото: Расчистили до асфальта тротуар на ул. К. Маркса в Бердске

10:43 30.12.2020 Фото: Евгении
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Неожиданное и редкое для города явление. В любом случае, можно только сказать спасибо дворникам и тем, кто их туда послал.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Евгения:
- Приятно удивилась, обнаружив расчищенный до асфальта тротуар на ул. К. Маркса — от ул. Свердлова до Красной Сибири. Хожу по этой дороге каждый день и наблюдала, как в течение нескольких дней дворники долбили снег. Неожиданное и редкое для города явление. Подарок к Новому году бердчанам, которые толпами идут затариваться в «Астор» к праздничному столу? В любом случае, можно только сказать спасибо дворникам и тем, кто их туда послал.

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Таким стал тротуар до самой ул. Красная Сибирь
асфальт дворники тротуар
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