Фото: Расчистили до асфальта тротуар на ул. К. Маркса в Бердске

Неожиданное и редкое для города явление. В любом случае, можно только сказать спасибо дворникам и тем, кто их туда послал.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Евгения:

- Приятно удивилась, обнаружив расчищенный до асфальта тротуар на ул. К. Маркса — от ул. Свердлова до Красной Сибири. Хожу по этой дороге каждый день и наблюдала, как в течение нескольких дней дворники долбили снег. Неожиданное и редкое для города явление. Подарок к Новому году бердчанам, которые толпами идут затариваться в «Астор» к праздничному столу? В любом случае, можно только сказать спасибо дворникам и тем, кто их туда послал.