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Не понравился маневр девушки на Toyota Corolla Spacio таксисту "Ситимобил". Он решил ее наказать и начал избивать

10:52 30.12.2020 Фото: стоп кадр с видео
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Неравнодушные граждане разняли дерущихся.

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Таксист применил к девушке физическую силу

Девушка за рулём автомобиля Toyota Corolla Spacio хотела заехать на парковку и оказалась на встречке. Водитель такси сервиса "Ситимобил", двигающийся в это время по встречной полосе, увидел маневр девушки и добавил газу, что бы "наказать" даму.

После небольшой словесной перепалки таксист применил к девушке физическую силу. Неравнодушные граждане разняли дерущихся. После чего таксист высадил пассажира и уехал. Пострадавшая девушка осталась.

К слову, в автомобиле девушки находился маленький ребёнок.

Источник: Инцидент

напал на женщину таксист избил
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