Не понравился маневр девушки на Toyota Corolla Spacio таксисту "Ситимобил". Он решил ее наказать и начал избивать

Таксист применил к девушке физическую силу

Девушка за рулём автомобиля Toyota Corolla Spacio хотела заехать на парковку и оказалась на встречке. Водитель такси сервиса "Ситимобил", двигающийся в это время по встречной полосе, увидел маневр девушки и добавил газу, что бы "наказать" даму.

После небольшой словесной перепалки таксист применил к девушке физическую силу. Неравнодушные граждане разняли дерущихся. После чего таксист высадил пассажира и уехал. Пострадавшая девушка осталась.

К слову, в автомобиле девушки находился маленький ребёнок.

Источник: Инцидент