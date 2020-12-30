Проект «Сельская ипотека» стартовал в Новосибирской области. Кто может получить займ, узнайте

В регионе на 1 января будет выдано 4 млрд рублей сельской ипотеки, жилищные условия уже смогли улучшить 1,8 тысячи семей.

Станислав Тишуров сообщил, что в текущем году темп роста кредитования агропромышленного комплекса составили 127%

Губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи 29 декабря с директором Новосибирского филиала Россельхозбанка (РСХБ) Станиславом Тишуровым обсудил комплексное развитие сельских территорий, реализацию в регионе проекта «Сельская ипотека», а также поддержку фермерского движения и кредитование инвестиционных проектов.

«Этот год пандемии оказался непростым для всех, аграриям дополнительные сложности принесла засуха. Важно, что Россельхозбанк помогал в их преодолении, поддерживая наших аграриев, продолжая финансирование инвестпроектов в агропромышленном комплексе. Успешно стартовал такой важный проект как «Сельская ипотека». И Россельхозбанк занимает лидирующую позицию по предоставлению ипотечных кредитов жителям сельских территорий нашего региона», — подчеркнул Губернатор.

Станислав Тишуров сообщил, что в текущем году темп роста кредитования агропромышленного комплекса составили 127%, аграриям было выдано 24 млрд рублей (из них 7,8 млрд рублей – краткосрочное кредитование сезонно-полевых работ, остальное – инвестиционные проекты). С учетом сложных климатических условий – весенней и летней засухи – своевременное доведение средств было особенно важно: кредитные средства помогли предпринимателям отремонтировать и приобрести технику, запастись семенами, ГСМ и удобрениями.

Особое внимание в этом году – программе комплексного развития сельских территорий и проекту «Сельская ипотека». Директор новосибирского филиала РСХБ сообщил Губернатору: «Новосибирская область стабильно входит в пятерку регионов-лидеров по объему выдачи. При этом Новосибирский филиал занимает третье место в сети Россельхозбанка по объемам выдачи сельской ипотеки. В регионе на 1 января будет выдано 4 млрд рублей сельской ипотеки, жилищные условия уже смогли улучшить 1,8 тысячи семей».

Большая часть заемщиков – семьи с двумя и более детьми. Другая категория заемщиков – молодые специалисты, которые после окончания аспирантуры уезжают работать в село и приобретают жилье рядом с работой. В планах на будущий год — продолжение реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», кредитование населения по проекту «Сельская ипотека» в объёме не менее 3,5 млрд рублей.

Андрей Травников и Станислав Тишуров также обсудили реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Новосибирской области: как крупных, например, строительство компанией «Сибирская Нива» крупнейшего за Уралом завода по производству сыра, так и небольших. В целом в сегменте крупного бизнеса филиал РСХБ финансирует 11 инвестиционных проектов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области. Внимание уделяется и кредитованию малых форм хозяйствования, на эти цели в 2020 году было направлено 432 млн рублей (45 инвестпроектов).

Ещё один важный агропроект, который стартовал в нашем регионе в пилотном формате — «Школа фермера». Его цель — обучение ведению рентабельного бизнеса. Проект реализует РСХБ совместно с Правительством Новосибирской области, Новосибирским государственным аграрным университетом. Обучение по специализации «Мясное животноводство» уже прошли 24 фермера. Участники представили ряд серьезных проектов в сфере мясного животноводства, в том числе по созданию кооперативов мясной направленности, хозяйств – «племенных репродукторов» и агротуризма.

Старт второго этапа Школы запланирован на 22 февраля 2021 года, специализацией курса станет «Переработка и механизмы реализации продукции. Оптимизация затрат через кооперацию». Сейчас проводятся организационные мероприятия: подбор кандидатов, формирование групп.

Для справки

Новосибирский филиал Россельхозбанка в 2020 году показал положительную динамику по всем ключевым направлениям деятельности. Кредитный портфель на 1 января 2021 года превысит 51 млрд рублей (рост к началу года в 1,7 раза). Объем средств клиентов вырастет до 32 млрд рублей.

Филиал работает в регионе с 2001 года, региональная сеть насчитывает восемь офисов в Новосибирске и 15 в районах области. В планах – дальнейшее развитие региональной сети.

Россельхозбанк – один из крупнейших российских банков, который предлагает линейку продуктов, ориентированных на самый широкий спектр потребителей. В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» банк предлагает такие льготные кредитные продукты, как сельская ипотека и сельский потребительский кредит.

Источник: Правительство НСО