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Подписал закон о запрете продажи "веселящего газа" Путин

11:01 30.12.2020 Фото: постановление
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В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается.

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Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продажи веселящего газа (закись азота) в немедицинских целях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.
Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
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От редакции

Правильное решение?

Аноним, 30 декабря 2020 11:07
НВР:
Конечно!!!Теперь может в думе начнут думать

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