Подписал закон о запрете продажи "веселящего газа" Путин

Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.