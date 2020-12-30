Подписал закон о запрете продажи "веселящего газа" Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продажи веселящего газа (закись азота) в немедицинских целях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.
Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Конечно!!!Теперь может в думе начнут думать