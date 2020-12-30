Раскритиковал слова Зеленского о войне с Россией и был уволен генерал ВСУ Сергей Кривонос

В прошлую пятницу Кривонос выступил с критикой

Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В прошлую пятницу Кривонос выступил с критикой ранее озвученной президентом Владимиром Зеленским идеи мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.

По его мнению, такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства". Вечером во вторник глава государства снял Кривоноса с должности.

"Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал генерал, комментируя решение Зеленского.