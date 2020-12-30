30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Раскритиковал слова Зеленского о войне с Россией и был уволен генерал ВСУ Сергей Кривонос

11:30 30.12.2020 Фото: Адміністрація Президента України
0

- Спасибо президенту Украины за новогодний подарок, - написал генерал, комментируя решение Зеленского.

% name% title
В прошлую пятницу Кривонос выступил с критикой

Украинский генерал Сергей Кривонос прокомментировал в Facebook свое увольнение с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В прошлую пятницу Кривонос выступил с критикой ранее озвученной президентом Владимиром Зеленским идеи мобилизовать и мужчин, и женщин для ведения тотальной войны с Россией.

По его мнению, такие меры могут привести только к повальному дезертирству, поскольку патриотизм на Украине "не поддерживается на уровне государства". Вечером во вторник глава государства снял Кривоноса с должности.

"Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок", - написал генерал, комментируя решение Зеленского.

уволен за критику уволенный генерал украина Сергей Кривонос
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Законно уволили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался глава ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрий Бугаков
12:02 30-12-2020
Скончался глава ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрий Бугаков
Назвал основную причину закрытия "Дома-2" глава "Газпром-медиа" Александр Жаров
12:00 30-12-2020
Назвал основную причину закрытия
БердскПроизводственному пищевому предприятию (ООО НПФ "Золотая долина", Академгородок) срочно требуются
11:56 30-12-2020
Производственному пищевому предприятию (ООО НПФ
Что нельзя при коронавирусе: Список запрещенных препаратов
11:50 30-12-2020
Что нельзя при коронавирусе: Список запрещенных препаратов
До какого числа учатся школьники в декабре 2020 и как будут учиться в январе 2021
11:46 30-12-2020
До какого числа учатся школьники в декабре 2020 и как будут учиться в январе 2021
Вспомнил уходящий коронакризисный 2020 год и поздравил с Новым годом Сергей Меняйло
11:45 30-12-2020
Вспомнил уходящий коронакризисный 2020 год и поздравил с Новым годом Сергей Меняйло
Раскритиковал слова Зеленского о войне с Россией и был уволен генерал ВСУ Сергей Кривонос
11:30 30-12-2020
Раскритиковал слова Зеленского о войне с Россией и был уволен генерал ВСУ Сергей Кривонос
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
11:21 30-12-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
БердскРозыск: Снова пропал без вести 15-летний Миша из поселка Вега в Бердске
11:20 30-12-2020
Розыск: Снова пропал без вести 15-летний Миша из поселка Вега в Бердске
Потрясающие открытки с Новым Годом 2021
11:20 30-12-2020
Потрясающие открытки с Новым Годом 2021