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Вспомнил уходящий коронакризисный 2020 год и поздравил с Новым годом Сергей Меняйло

11:45 30.12.2020 Фото: sfo.gov
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Возникшие трудности не сломили нас, но дали возможность особенно остро ощутить, как дороги безмятежные минуты рядом с родными и близкими.

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Для регионов Сибири уходящий год стал временем не столь масштабных, как было запланировано, но значимых достижений

Дорогие сибиряки! Встреча Нового года – одна из самых искренних и светлых традиций, наполненная атмосферой доброты и волшебства. Вне зависимости от возраста мы стремимся оставить в уходящем году все тревоги и неподдельно верим, что новогодняя ночь принесёт с собой долгожданные обновления, радости и успехи.

В 2020 году нам пришлось встретиться с по-настоящему глобальными проблемами и вызовами, принять ограничения в самых простых и привычных вещах, ощутить горечь потерь. Истинными героями года стали медицинские работники – их высочайший профессионализм и беззаветное служение спасло множество жизней.

Возникшие трудности не сломили нас, но дали возможность особенно остро ощутить, как дороги безмятежные минуты рядом с родными и близкими. Как важно бескорыстно помогать друг другу, быть милосердными и щедро делиться душевной теплотой с окружающими. Именно эти ценности – единение в трудные времена и сила духа стремилось передать нам поколение Победителей, которое мы чествовали, отмечая 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Для регионов Сибири уходящий год стал временем не столь масштабных, как было запланировано, но значимых достижений. Продолжается реализация национальных проектов, которые позволяют улучшать повседневную жизнь сибиряков – строятся школы и детские сады, уникальные объекты благоустройства городских и сельских территорий. Аграрии своим упорным и напряжённым трудом преодолели природные сложности и собрали хороший урожай. Особое внимание уделялось поддержке молодого поколения, которому творить завтрашний день.

Дорогие друзья! Какие бы неожиданности не приносила нам жизнь, залог счастья и благополучия – это вера в себя, в свои силы, в свою страну. Убеждён, усилия и личные свершения каждого из нас, инициативное и ответственное отношение в повседневных делах являются основой процветания России, создания желанного будущего для наших детей.

Пусть в наступающем году сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения, а в каждом доме царят мир и согласие. Желаю вам, чтобы предстоящие праздники наполнили ваши сердца непоколебимой верой в лучшее. Будьте здоровы и счастливы!

С новым 2021 годом!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

Сергей Меняйло

2021 новый год поздравление Сергей Меняйло
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