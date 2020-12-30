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Розыск: Снова пропал без вести 15-летний Миша из поселка Вега в Бердске

11:20 30.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: vk.com
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Михаил ушел из дома вечером 29 декабря. Полиция ищет исчезнувшего четвертый раз подростка. И просит помощи у возможных очевидцев.

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Михаил Костромин снова исчез

Сегодня, 30 декабря, бердские полицейские продолжают поиски пропавшего без вести 15-летнего Михаила Костромина. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», он ушел из дома в поселке Вега в Бердске накануне вечером. Эту информацию редакции подтвердили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.
- Пока мальчишку не нашли. Могу сказать, что он состоит на учете как неоднократно убегавший, - уточнили в ведомстве.

Пока не удалось дозвониться до отца мальчика — его телефон недоступен. Но ранее он рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что сын до этого пропадал трижды. Последний раз его искали 10 дней после того, как он ушел из дома 12 декабря. Отец послал Мишу купить деталь для погрузчика, но сын не вернулся. К поиску подростка подключился волонтеры отряда «Лиза Алерт». Как 23 декабря сообщила «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, мальчика нашли живым и невредимым.

Всего у 56-летнего Сергея Костромина четверо сыновей, самому старшему 34 года. Младший учится в 8 классе вечерней школыБердска. Учеба ему дается тяжело, но не потому что у него нет способностей, а потому что он не хочет заниматься, ленится. Мать с ними не живет.

Отец пробовал разные подходы к сыну, привлекал к труду летом. Основная работа у Сергея - это ремонт и сборка техники Летом он пашет огороды вместе с младшим. У него появились свои первые деньги, но, по мнению отца, он так и не научился с ними обращаться.

Пытался отец и давать свободу мальчику, но он попадает в плохие компании, оказывается в нехороших ситуациях и создает сам себе массу проблем. Но Сергей готов все простить сыну, лишь бы он вернулся.
- Миша, я жду тебя, я все прощу, ты только вернись. Я не собираюсь тебя ругать, мне главное, чтобы ты был дома и с тобой ничего не случилось. Я люблю тебя, - обращался к сыну Сергей через редакцию "Курьер. Среда. Бердск".

По мнению психолога Ольги Ровинской, скорее всего, причиной ухода подростка стало то, что он воспитывается без матери:
- Как бы папа не любил Мишу, он не смог ему дать ту любовь, что ему нужна была.

Но выход есть: нужно обратиться к психологу, заняться разбором отношений между отцом и сыном. Для начала отцу и всем родителям, которые сталкиваются с проблемами в воспитании детей, можно прочесть книгу Анатолия Некрасова "Материнская любовь", уточнила Ровинская.

Убедительная просьба ко всем, кто знает о местонахождении Михаила в настоящее время, либо видел его после 12 декабря 2020 года позвонить по номеру телефона 903-934-20-51 либо 112.

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