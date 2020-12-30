Объяснил развал сделки с «Яндексом» расхождением в цене на $200 млн Тиньков

Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег

Олег Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом» о продаже банка «Тинькофф» сорвалась из-за того, что IT-компания предложила на 200 миллионов долларов меньше, чем просил бизнесмен. Об этом он рассказал в интервью Дождю.

«Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Петя не то попросил или Вася… < …> Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. То есть, мы не договорились, разница в разбеге была 200 миллионов долларов. Если бы они заплатили на 200 миллионов больше… Я бы на их месте заплатил < ...>. Но у них там свои соображения, свои процедуры… И потом, я уже устал. Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно. Не договорились из-за денег, все просто», — сказал Тиньков.

Он добавил, что просил за банк 6 миллиардов 200 миллионов долларов, а «Яндекс» предлагал шесть миллиардов.

Ранее Тиньков говорил, что «оплата состояла наполовину из акций», но бизнесмен терял право влиять на решения. Он подтвердил в интервью Дождю, что «хотел получать отчеты, заниматься оперативным управлением».

«Если вы мне даете акции, которые я 18 месяцев не могу реализовать, то есть некотором смысле пораженный актив, то я хочу принимать участие в управлении, потому что как я могу владеть чем-то, что от меня никак не зависит. Если вы мне платите кэш, тогда это другое дело», — пояснил он.

В «Яндексе» пока не комментировали заявление Тинькова.

О планах «Яндекса» купить банк «Тинькофф» стало известно в конце сентября. В октябре банк объявил о прекращении переговоров с «Яндексом». В IT-компании заявили, что сделка не состоялась из-за того, что стороны не смогли договориться об окончательных условиях с основными акционерами банка.