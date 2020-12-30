Как распознать коронавирус в воздухе, придумали ученые

Это будет простая в использовании, недорогая и универсальная система

Испанские ученые изобрели и тестируют систему, которая может стать революционной. Это биосенсор, который будет сигнализировать, если в обнаружит в воздухе SARS-CoV-2.

Специалисты из Политехнического университета Валенсии тестируют биосенсор – прибор прямого измерения коронавируса в атмосфере. Обещают, что это будет простая в использовании, недорогая и универсальная система.

У биосенсора есть антитела, которые и обнаруживают вирус. Чтобы протестировать систему, ученые создали вирусоподобные частицы. В них нет генома, то есть болезнь они не распространяют. В то же время, содержат все элементы, которые позволяют иммунной системе узнавать коронавирус.

Если концентрация в воздухе SARS-CoV-2 опасная, прибор подаст сигнал. Сейчас его тестируют в Главном университетском госпитале города Кастельо.

Разработчики отмечают, что в холодное время года очень важно знать, что в закрытом помещении безопасно находиться с точки зрения распространения инфекции. Такой биосенсор позволил бы снизить риск передачи вируса, в том числе, внутри больниц.

Представленная разработка могла бы составить конкуренцию собакам-ищейкам, которые вынюхивают людей с коронавирусом в аэропортах. Не во все помещения четвероногим поисковикам возможен доступ. А биосенсор, если его эффективность будет доказана, могли бы распространить в самых разных зданиях по всему миру.

Источник: radiosputnik