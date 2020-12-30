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Выйдет на новый рынок в 2021 году Tesla. Но это не Россия

13:00 30.12.2020 Фото: дождь
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Продажей американских электрокаров занимается Moscow Tesla Club, на сайте которого можно найти Model 3 за 4,5 миллиона рублей.

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В 2021 году электрокары Tesla будут доступны уже в 34 странах мира

В начале следующего года Tesla планирует выйти на рынок Индии, сообщает Reuters со ссылкой на индийского министра транспорта Нитина Гадкари. Сначала американский бренд запустит продажи электрокаров, а в будущем может наладить сборку или даже производство по полному циклу.

Индийские власти нацелены на снижение зависимости от поставок нефти и сокращение выбросов CO2 в окружающую среду, однако перевод автомобилей на электротягу сдерживается недостатком средств на разработку собственных электрокаров. Кроме этого, бюджет страны, население которой составляет почти 1,4 миллиарда человек, не позволяет развить достаточную инфраструктуру – в частности, установить нужное количество зарядных станций.

Первой Tesla, которая появится в продаже в Индии, станет самая доступная модель марки – Model 3. Электрический седан появится на рынке к июню 2021 года, а прием заказов может открыться уже в январе, сообщает Economic Times.

Планы «Теслы» на Индию уже подтвердил глава компании Илон Маск, который анонсировал выход марки на рынок страны еще в 2016 году. На прошлой неделе, отвечая на вопрос пользователя в Twitter, он заявил, что подразделение Tesla India «определенно появится в следующем году».

На прошлой неделе Маск рассказал, что в «самые мрачные дни» для компании Tesla он предлагал главе Apple выкупить бренд за 60 миллиардов долларов. Однако Тим Кук даже не согласился на встречу. В 2020 году стоимость акций Tesla выросла на 630 процентов и в настоящий момент капитализация компании составляет более 600 миллиардов долларов.

В России продукция Tesla до сих пор официально не представлена. Продажей американских электрокаров занимается Moscow Tesla Club, на сайте которого можно найти Model 3 за 4,5 миллиона рублей.

tesla новый рынок электромобили Илон Маск
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