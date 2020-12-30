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Первую ледовую переправу через Обское море открыли к Новому году в Новосибирской области

13:15 30.12.2020 Фото: МЧС
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Инженерное сооружение через водохранилище, безопасность людей на которой контролируют спасатели, связывает сёла Спирино и Чингис.

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Толщина льда составляет 35 сантиметров

В Ордынском районе допущена к эксплуатации первая ледовая переправа на территории Новосибирской области. Инженерное сооружение через водохранилище, безопасность людей на которой контролируют спасатели, связывает сёла Спирино и Чингис.

Специальная комиссия, в состав которой вошли представители администрации района, госинспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) и ГИБДД, провели освидетельствование и принятие в эксплуатацию переправы «Спирино-Чингис», а также осуществили замеры толщины льда, осмотрели оснащение пунктов обогрева и спасательных постов с обеих сторон.

Общая протяжённость ледовой дороги в одну сторону составляет 1,8 км. Теперь местным жителям не нужно преодолевать 100-километровый объезд по автодороге вокруг Новосибирского водохранилища. Толщина льда составляет 35 сантиметров, что позволяет пропускать автомобильную технику массой до 4 тонн. Переправа функционирует с 8:00 до 18:00.

Специалисты МЧС России также призвали соблюдать интервал движения, двигаться по льду равномерно, без остановок, разгонов и разворотов. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла в машине и приоткрыть двери. Не следует допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Движение транспортных средств при плохой видимости (метель или пурга) по переправе осуществлять не рекомендуется.

Спасатели напоминают водителям, что проезд автомобильного транспорта по водным объектам вне официальных ледовых переправ запрещён законом.

Источник: МЧС

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