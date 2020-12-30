Выпал из окна школы восьмиклассник. Мальчик скончался, а учителю выписали штраф

Алыпова подозревалась в том, что 8 октября она, являясь учителем и классным руководителем восьмого класса в гимназии №67, впустила в кабинет на четвертом этаже школьников и при этом сама покинула его.

Учительница оставила ученика в классе одного

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия прекратил уголовное преследование классного руководителя одной из гимназий города Татьяны Алыповой по делу о падении восьмиклассника из окна четвертого этажа, ей назначен штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Алыповой, которая подозревалась в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека"). Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Суд уголовное дело прекратил и назначил судебный штраф в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, следователь подал такое ходатайство в связи с тем, что женщина впервые привлекалась к уголовной ответственности, указала полные обстоятельства совершенного преступления, загладила причиненный вред. Прокурор выступил против ходатайства, подозреваемая против ходатайства не возражала.

В пресс-службе пояснили, что Алыпова подозревалась в том, что 8 октября она, являясь учителем и классным руководителем восьмого класса в гимназии №67, впустила в кабинет на четвертом этаже школьников и при этом сама покинула его. В ее отсутствие один из учащихся выпрыгнул из окна. От полученных травм он умер 29 ноября в детской городской больнице.