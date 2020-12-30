30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выпал из окна школы восьмиклассник. Мальчик скончался, а учителю выписали штраф

12:17 30.12.2020 Фото: Pixabay
0

Алыпова подозревалась в том, что 8 октября она, являясь учителем и классным руководителем восьмого класса в гимназии №67, впустила в кабинет на четвертом этаже школьников и при этом сама покинула его.

% name% title
Учительница оставила ученика в классе одного

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия прекратил уголовное преследование классного руководителя одной из гимназий города Татьяны Алыповой по делу о падении восьмиклассника из окна четвертого этажа, ей назначен штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Алыповой, которая подозревалась в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека"). Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Суд уголовное дело прекратил и назначил судебный штраф в размере 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, следователь подал такое ходатайство в связи с тем, что женщина впервые привлекалась к уголовной ответственности, указала полные обстоятельства совершенного преступления, загладила причиненный вред. Прокурор выступил против ходатайства, подозреваемая против ходатайства не возражала.

В пресс-службе пояснили, что Алыпова подозревалась в том, что 8 октября она, являясь учителем и классным руководителем восьмого класса в гимназии №67, впустила в кабинет на четвертом этаже школьников и при этом сама покинула его. В ее отсутствие один из учащихся выпрыгнул из окна. От полученных травм он умер 29 ноября в детской городской больнице.

в классе один выпрыгнул из окна оставила в классе учительницу оштрафовали
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто виноват?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Будет ли повышения налогов в 2021 году, ответил Силуанов
13:36 30-12-2020
Будет ли повышения налогов в 2021 году, ответил Силуанов
Покинули ЦСКА Сергей Овчинников и Виктор Онопко. В чем причина?
13:30 30-12-2020
Покинули ЦСКА Сергей Овчинников и Виктор Онопко. В чем причина?
Живая или искусственная елка: Какую лучше не ставить, ведь она несет мертвую энергетику
13:20 30-12-2020
Живая или искусственная елка: Какую лучше не ставить, ведь она несет мертвую энергетику
Бердск"На улице не май, что я буду перед вами двери открывать": Ломятся в одну дверь автобуса окоченевшие пассажиры в Бердске. На своем пути сметают детей
13:15 30-12-2020
Первую ледовую переправу через Обское море открыли к Новому году в Новосибирской области
13:15 30-12-2020
Первую ледовую переправу через Обское море открыли к Новому году в Новосибирской области
Жертвы коронавируса: скончались 8 пациентов за сутки на 30 декабря в Новосибирской области
13:13 30-12-2020
Жертвы коронавируса: скончались 8 пациентов за сутки на 30 декабря в Новосибирской области
+153 зараженных коронавирусом за сутки на 30 декабря в Новосибирской области
13:12 30-12-2020
+153 зараженных коронавирусом за сутки на 30 декабря в Новосибирской области
БердскРастерзали ли собаки погибшую 25 декабря в -40 Анну Ланкову в Бердске, стало известно. Ее искали 2 суток
13:08 30-12-2020
Растерзали ли собаки погибшую 25 декабря в -40 Анну Ланкову в Бердске, стало известно. Ее искали 2 суток
Выйдет на новый рынок в 2021 году Tesla. Но это не Россия
13:00 30-12-2020
Выйдет на новый рынок в 2021 году Tesla. Но это не Россия
Вынесла из горящего дома свого маленького братика и сестренку 9-летняя девочка. Она не выжила
12:55 30-12-2020
Вынесла из горящего дома свого маленького братика и сестренку 9-летняя девочка. Она не выжила