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Вынесла из горящего дома свого маленького братика и сестренку 9-летняя девочка. Она не выжила

12:55 30.12.2020 Фото: следком
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Следствие на ряду с другими, рассматривает версию о возгорании в результате баловства со спичками младших детей.

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Младшие дети с ожогами госпитализированы в больницу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней жительницы деревни Малый Кантат, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительной версии следствия, 25 декабря 2020 года около 09 часов утра подозреваемая оставила дома троих малолетних детей и ушла в магазин за покупками. Через некоторое время самая старшая, 9-летняя девочка, проснулась от запаха дыма, и, увидев что горит диван, выбежала на улицу. В этом момент из магазина вернулась мать, которая вынесла из дома 5-летнего сына и 2-летнюю дочь. Младшие дети с ожогами госпитализированы в больницу, где в этот же день девочка скончалась. Следствие на ряду с другими, рассматривает версию о возгорании в результате баловства со спичками младших детей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

дым ожоги оставила детей пожар
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