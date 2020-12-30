Скончался глава ЗАО «Племзавод Ирмень» Юрий Бугаков

Юрий Фёдорович Бугаков родился 25 января 1938 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», квалификация «учёный агроном».

Юрий Фёдорович всю свою большую трудовую жизнь посвятил своей малой родине

Выдающийся советский, российский хозяйственный деятель, организатор агропромышленного производства, председатель ЗАО «Племзавод Ирмень», полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Герой Социалистического Труда Юрий Фёдорович Бугаков скончался 30 декабря в возрасте 82 лет. От своего имени и от имени членов Правительства Новосибирской области Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Юрия Бугакова.​​​​​​​

Андрей Травников отметил, что Юрий Фёдорович всю свою большую трудовую жизнь посвятил своей малой родине, своим согражданам, тому, чтобы они могли достойно жить и трудиться на благо великой страны.

«Не стало нашего выдающегося земляка, чей труд, чьи заслуги, чей новаторский подход к сельскохозяйственному производству, ко всей организации жизни на селе получили заслуженное признание на самом высоком государственном и международном уровне. Все мы знали Юрия Фёдоровича как мудрого руководителя, жёсткой и справедливой дисциплиной добивавшегося очень серьёзных показателей. Под его руководством племзавод «Ирмень» стал одним из передовых агропредприятий не только в Новосибирской области – во всей Российской Федерации, а само село Верх-Ирмень по уровню жизни достигло образцовых результатов.

От себя лично добавлю, что с первых же дней моей работы в Новосибирской области Юрий Фёдорович искренне поддержал меня, всегда готов был прийти на помощь мудрым советом опытного руководителя, опытного хозяйственника. Неоценимую услугу оказали мне его добрые пожелания, его взвешенная критика, его готовность помочь в решении самых сложных задач. Его стойкость и мудрость в самых непростых ситуациях, его смелость и умение видеть на много шагов вперёд, его самоотдача, трудолюбие, неравнодушие, уверенность в себе и своих силах, его вера в людей стали залогом того, что дело Юрия Бугакова живёт и процветает вот уже несколько десятилетий и, я убеждён, будет процветать и впредь.

Ушёл великий государственник и великий человек! Искренние соболезнования родным и близким!», – сказал Губернатор.

Для справки:

Юрий Фёдорович Бугаков родился 25 января 1938 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», квалификация «учёный агроном».

По окончании школы в 1957-59 гг. Юрий Бугаков служил в погранвойсках в Заполярье. Свою трудовую деятельность начал переводчиком в Государственном управлении геодезии и картографии МВД СССР, затем работал шофёром в Ордынском РК ВЛКСМ, печатником, бригадиром, шофёром и специальным корреспондентом редакции ордынской газеты «Ленинский призыв», инструктором в отделе пропаганды и агитации Ордынского райкома партии.

В 1968 году Юрий Бугаков переехал в село Верх-Ирмень, работал заместителем председателя колхоза и секретарём местной парторганизации. В 1972 году стал председателем колхоза «Большевик», впоследствии переименованного сперва в АОЗТ «Ирмень», а затем в ЗАО «Племзавод Ирмень», которым руководил без малого полвека.

ЗАО «Племзавод Ирмень» специализируется на селекционной работе по выведению коров собственной молочной породы. Многие производственные показатели ирменских агропредприятий превышают среднероссийские в несколько раз.

На счету Юрия Бугакова – внедрение десятков научных разработок, новых производственных технологий, форм организации труда и способов повышения эффективности хозяйственной деятельности.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1987 года за выдающиеся заслуги в развитии сельского хозяйства Юрию Бугакову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 2000 году Юрий Бугаков возглавил общественный совет по вопросам развития агропромышленного комплекса при главе Администрации Новосибирской области. Неоднократно был избран депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области.

Юрий Фёдорович Бугаков был награждён Орденом Трудового Красного Знамени, Знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», удостоен Почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР», Государственной премии Новосибирской области, множества других государственных и ведомственных наград, званий и премий.

Юрий Бугаков – Почётный гражданин Новосибирской области, а также единственный новосибирец – полный Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Источник: Правительство НСО