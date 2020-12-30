Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске. Кто в топе?

Высокая оплата труда доступна также соискателям в сфере продаж

Сервис Работа.ру изучил базу вакансии и составил декабрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Новосибирске.

Зарплаты значительно выше среднего предлагают специалистам в области строительства. Руководитель строительного проекта может зарабатывать до 150 000 рублей. Главная задача на этой должности — реализация проекта в заданные сроки, с необходимым уровнем качества. От успешного соискателя требуется знание технологии строительных работ, опыт подготовки производства и ввода в эксплуатацию и наличие успешных проектов под его непосредственным управлением.

До 200 000 рублей в месяц может зарабатывать менеджер по персоналу, в зависимости от количества успешно закрытых вакансий. Специалисту предстоит самостоятельно заниматься подбором линейного персонала, ежедневно взаимодействовать с заказчиком и успешно закрывать заявки. Компания ожидает, что кандидат имеет опыт в массовом подборе, аутсорсинге или холодных продажах.

Традиционно высокие зарплаты предлагают специалистам в области IT. Ведущий инженер-программист может зарабатывать от 120 000 рублей. Специалисту предстоит заниматься frontend-разработкой на языке Angular. От соискателя требуется опыт коммерческой разработки на JavaScript (ES6, TypeScript) от 3 лет, опыт TDD и BDD-тестирования, а также знакомство с ОС Linux.

Высокая оплата труда доступна также соискателям в сфере продаж. Региональный менеджер по работе с ключевыми клиентами может зарабатывать от 110 000 рублей. На этой должности специалисту нужно будет заключать договоры с партнерами, проводить переговоры, презентации и промо-мероприятия, собирать и анализировать информацию о клиентах. Требуется стаж работы в сфере продаж от 3 лет, в том числе с сетевым ритейлом. Успешный кандидат должен уметь вести сложные переговоры и развивать партнерские отношения.

Менеджеру с опытом продаж B2B готовы платить до 100 000 рублей. В его обязанности входит активное продвижение продукта, поиск и привлечение новых клиентов, проведение коммерческих переговоров и составление отчетности. От соискателя требуется высшее техническое образование и опыт продаж В2В (энергетика, электротехника, коммуникации). Приветствуются активная жизненная позиция, целеустремленность и высокая коммуникабельность.