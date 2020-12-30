30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Отметят Новый 2021 год в поезде 126 000 жителей России. Что приготовили сотрудники РЖД для пассажиров

14:15 30.12.2020 Фото: Pixabay
1

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки.

% name% title
В ОАО «РЖД» продолжает действовать режим повышенной готовности

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во вторник провел заседание штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил пассажирскому комплексу организовать особый контроль за противоэпидемическими мероприятиями компании во время новогодних каникул.

– Впереди длительные новогодние праздники. В ОАО «РЖД» продолжает действовать режим повышенной готовности. Прошу настроить весь персонал на неукоснительное соблюдение всех требований, и в первую очередь по защите здоровья пассажиров и сотрудников компании, – сказал Олег Белозёров.

Он подчеркнул, что в ОАО «РЖД» сформирован достаточный запас средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции.

– В течение этого года мы накопили достаточный опыт работы и оперативного реагирования на самые сложные ситуации. Хочу выразить признательность нашим медицинским сотрудникам. В уходящем году на их плечи легла колоссальная нагрузка. И сегодня наши медики продолжают находиться на передовой, – сказал Олег Белозёров.

В новогодние праздники дополнительные поезда совершат почти 700 рейсов по 54 маршрутам. В том числе порядка 126 тысяч пассажиров планируют отправиться в путешествие 31 декабря. Встречающих новогоднюю ночь в пути ждут традиционные поздравления начальника поезда, сладкие угощения для детей, а в вагонах-ресторанах будет предложено специальное праздничное меню.

В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.

запас средств дезинфекции режим повышенной готовности ржд
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отмечали Новый год в поезде?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что необходимо знать о росте рынка дизельного топлива в условиях мирового кризиса и почему дизельное топливо так высоко ценят?
15:01 30-12-2020
Что необходимо знать о росте рынка дизельного топлива в условиях мирового кризиса и почему дизельное топливо так высоко ценят?
Построят два новых спортивных комплекса в Новосибирской области
15:00 30-12-2020
Построят два новых спортивных комплекса в Новосибирской области
БердскПередал привет бердчанам освобожденный из колонии экс-мэр Бердска Илья Потапов во время визита инкогнито
14:54 30-12-2020
Передал привет бердчанам освобожденный из колонии экс-мэр Бердска Илья Потапов во время визита инкогнито
Выплатить каждому пенсионеру по 13-й пенсии в декабре 2020 года требует парламентская партия
14:50 30-12-2020
Выплатить каждому пенсионеру по 13-й пенсии в декабре 2020 года требует парламентская партия
Обнаружили и вовремя ликвидировали взрывное устройство на железнодорожном мосту в Краснодарском крае
14:47 30-12-2020
Обнаружили и вовремя ликвидировали взрывное устройство на железнодорожном мосту в Краснодарском крае
Вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга-2020 Новосибирская область
14:45 30-12-2020
Вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга-2020 Новосибирская область
Появятся ковид-паспорта в 2021 году в России. Для чего они нужны, узнайте
14:30 30-12-2020
Появятся ковид-паспорта в 2021 году в России. Для чего они нужны, узнайте
Официально могут увозить пьяниц в вытрезвители полицейские. Путин подписал закон 1
14:30 30-12-2020
Официально могут увозить пьяниц в вытрезвители полицейские. Путин подписал закон
БердскПравославный церковный календарь 2021
14:27 30-12-2020
Православный церковный календарь 2021
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:26 30-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме