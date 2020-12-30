Проиндексированную пенсию за январь в декабре уже получат пенсионеры России

Проиндексированную пенсию за январь получат более 36 млн россиян

С января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3 %, то есть - с превышением прогнозируемой инфляции. В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.

Всего проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян. Отмечается, что пенсии за январь, которые из-за праздников доставляются в декабре, также будут проиндексированы.

В Пенсионном фонде напомнили, что в 2021 году пенсионный возраст вырастет еще на год, при этом общее увеличение составит уже три года, но пенсии будут назначаться на 1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. "Это связано со специальной льготой, введенной для плавного перехода к новым параметрам", - отмечается в сообщении ведомства. Таким образом, на пенсию в 2021 году смогут выйти женщины, родившиеся с 1 января по 30 июня 1965 года. Учитывая льготу, их выход на пенсию приходится на даты между 1 июля и 31 декабря 2021 года. также пополнить ряды пенсионеров смогут мужчины, родившиеся с 1 января по 30 июня 1960 года, для них дата выхода на пенсию приходится на период с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Некоторые россияне смогут выйти на пенсию раньше установленного срока: например, шахтеры, горняки, спасатели, водители общественного транспорта и другие работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

В Пенсионном фонде обратили внимание, что с 1 августа всем работавшим в 2020 году пенсионерам будет проведен беззаявительный перерасчет страховой пенсии в соответствии с поступившими за время трудоустройства страховыми взносами. Социальные пенсии традиционно проиндексируют 1 апреля. Индекс повышения будет определен после нового года. Сегодня социальную пенсию получают 3,2 млн человек. Большинство из них - это инвалиды, которые никогда не работали (2,1 млн пенсионеров), и те, кто потерял кормильца (1 млн пенсионеров).