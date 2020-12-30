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Проверил главный каток перед Оперным театром мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Какие нарушения он нашел?

13:45 30.12.2020 Фото: Мэрия Новосибирска
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По сравнению с прошлым годом значительно возрос интерес к катку.

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В этом году учли все недостатки

29 декабря прошло техническое открытие новогоднего пространства в Театральном сквере Новосибирска. Ёлку и каток в центре города посетил мэр Анатолий Локоть.

“В этом году учли все недостатки: увеличили количество раздевалок, павильонов, обновили коньки. Елка тоже получила новое оформление, выглядит очень красиво, есть еще несколько елок по скверу от наших предпринимательских групп", - подчеркнул глава Новосибирска.

"По сравнению с прошлым годом значительно возрос интерес к катку. Мне сейчас сказали, что был день, когда посещаемость составила 2500 человек и даже в 40-градусные морозы нашлись энтузиасты, которые пришли на каток. Кататься можно и на своих коньках, можно взять в аренду. Приходите! Одним словом, хороший городок в центре нашего города. Идем к новому году, прощаемся с 2020 и встречаем 2021 год", - заметил Анатолий Локоть.

В мероприятии приняли участие заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, а также руководители организаций-партнёров Фестиваля ёлок.

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