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Подкараулили и расправились с воспитателем подростки. Детали раскрыл СК

12:36 30.12.2020 Фото: pixabay
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С целью сокрытия следов, тело забросали снегом и ветками деревьев.

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С целью сокрытия следов, тело забросали снегом и ветками деревьев.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения тела женщины в лесном массиве недалеко от деревни Селенки Темкинского района, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось ранее, 24 декабря текущего года в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы города Москвы о том, что она утратила связь со своей матерью.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне вечером в отношении женщины совершено преступление. Ее тело было обнаружено в лесном массиве недалеко от деревни, где проживала потерпевшая.

По предварительным данным, вечером 23 декабря текущего года двое местных жителей 16 и 17 лет в безлюдном месте подкараулили потерпевшую, напали на нее, совершив преступление против половой неприкосновенности потерпевшей, после чего задушили. С целью сокрытия следов, тело забросали снегом и ветками деревьев.

В настоящее время по ходатайству следователя СК в отношении подростков избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Кроме того, в связи с тем, что подростки ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения, а также состояли на учете в органах системы профилактики будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, которые в силу своих полномочий должны были контролировать несовершеннолетних и принимать незамедлительные меры реагирования. Расследование уголовного дела продолжается.

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