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По 6 044 рублей добавили выплату к пенсии с 1 января 2021. Некоторые ее получат уже в декабре - заявление ПФР

18:20 30.12.2020 Фото: https://pixnio.com/
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При этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Средний размер прибавки составит по нашему региону 1 тысячу 11 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в результате индексации составит 17 111 рублей 12 коп.

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С 1 января вновь подрастут страховые пенсии неработающих пенсионеров.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут вновь проиндексированы. Индекс увеличения составит 6,3%.

С 1 января вновь подрастут страховые пенсии неработающих пенсионеров, сообщил ПФР.

Индексация будет произведена путем увеличения стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты – это аналог базовой части пенсии. Стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости определены до 2024 года включительно в Федеральном законе.

С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 6 044 рубля 48 копеек в месяц. Таким образом, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%.

При этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Средний размер прибавки составит по нашему региону 1 тысячу 11 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в результате индексации составит 17 111 рублей 12 коп.

Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня страховой пенсии умножить на 1,063.

Увеличение коснется 602,4 тысяч неработающих пенсионеров Новосибирской области. Обращаем внимание, что данный перерасчет осуществляется как обычно в БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ порядке.

Потребность на январь 2021 года на выплату пенсий органами ПФР Новосибирской области увеличится почти на 730 млн. рублей и составит 13,7 млрд. рублей.

В январе получателям страховых пенсий они будут выплачены уже в новом размере.

Выплата пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться по графику Почты России (информация в Управлении почтовой службы Новосибирской области).

Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в соответствии с Соглашением.

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