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Проверяет ли ЦГБ Бердска комиссия из Москвы после жалоб медиков на задержку зарплаты и недоплату за работу с коронавирусными пациентами

14:25 30.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Предполагают, что деньги сотрудников горбольницы пошли на закупку масок и перчаток. Впрочем, после обращений бердских медиков к губернатору и в Минздрав, «заметны улучшения к лучшему».

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Сотрудники отделения скорой помощи Бердской ЦГБ рассказали об улучшениях

В среду, 30 декабря, в Бердской ЦГБ, предположительно, работает «высокая комиссия». Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инспектор из Москвы проверяет документацию. Поводом для проверки стали жалобы бердских медиков на снижение зарплаты и неполное перечисление «коронавирусных» выплат, которые установил президент Путин. Сотрудники горбольницы предполагают, что деньги, предназначенные им на доплаты за работу с ковидными пациентами, пошли на покупку средств защиты — масок, перчаток, «противочумных» костюмов.

По информации редакции, медики направляли письма с жалобами на главврача ЦГБ Бердска Аллу Дробинскую не только губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, но и в российский Минздрав. Между тем петицию против руководителя бердского здравоохранения, которую собирались написать осенью 2020 года, так и не создали - «сдулись», как охарактеризовали медики. Впрочем, активность сотрудников горбольницы возымела действие.

- После выхода статьи на «Курьер. Среда. Бердск» нас проверили вдоль и поперек. Появились новшества, которым мы рады. Начали платить санитарам за мытье ковидных машин, зарплату не задерживают. И еще обещают улучшения к лучшему. Мы верим и ждем, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» медики 30 декабря в день начала московской проверки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце октября бердские медики обратились с письмом к главе региона и в трудовую инспекцию с просьбой разобраться с оплатой труда.

Они отмечали, что задержки зарплаты начались в последний год — после прихода нового главного врача Аллы Дробинской. Кроме того, работники «скорой» заявили, что им недоплачивают стимулирующие надбавки, положенные по указу Путина в связи с работой с коронавирусными пациентами.

Также медики пожаловались на плохие условия работы: отсутствие рации (из-за чего медики тратят по 1500 рубле в месяц на переговоры с диспетчером), нехватка машин, сложный график работы, не дающий возможности отдохнуть. По словам медиков, в период пандемии их заработки не выросли, а упали. Люди увольняются из Бердской ЦГБ «пачками» и уходят в более комфортные условия, например, в Академгородок, где оснащение больниц и «скорых» гораздо лучше, где платят вовремя и президентские надбавки выше.

Впрочем, бердские медики сейчас утверждают, что ситуация меняется в лучшую сторону, хотя с главным врачом отношения остаются натянутыми.

«Курьер. Среда. Бердск» направил редакционный запрос в региональный Минздрав о проверке в Бердской ЦГБ.

1. Действительно ли с проверкой в Бердск приехал/едет инспектор из Москвы?
2.Если да, прошу назвать его должность и место работы.
3. В какое время инспектор из Москвы прибыл в Бердск. Или он планирует поездку, просьба указать время — дату, месяц, год.

4. Что проверял инспектор в ЦГБ Бердска? Распишите по пунктам.
5. Действительно ли зарплату медикам ЦГБ Бердска урезали заработную плату?
6. Если да, тол за какой период?
7. Выплачивались ли выплаты медикам ЦГБ Бердска за работу с пациентами, больными коронавирусом?
8. Если да, то просьба расписать начисленные коронавирусные выплаты по суммам и месяцам в ЦГБ Бердска.
9. Действительно ли зарплату медикам ЦГБ Бердска урезали из-за покупки дезинфицирующих средств?
10. Правомерно ли это со стороны руководства ЦГБ Бердска?
11. Выплатят ли медикам положенные коронавирусные выплаты в январе 2021 года?

Подробности — в ближайшее время.

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