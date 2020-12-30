Проверяет ли ЦГБ Бердска комиссия из Москвы после жалоб медиков на задержку зарплаты и недоплату за работу с коронавирусными пациентами

Предполагают, что деньги сотрудников горбольницы пошли на закупку масок и перчаток. Впрочем, после обращений бердских медиков к губернатору и в Минздрав, «заметны улучшения к лучшему».

Сотрудники отделения скорой помощи Бердской ЦГБ рассказали об улучшениях

В среду, 30 декабря, в Бердской ЦГБ, предположительно, работает «высокая комиссия». Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инспектор из Москвы проверяет документацию. Поводом для проверки стали жалобы бердских медиков на снижение зарплаты и неполное перечисление «коронавирусных» выплат, которые установил президент Путин. Сотрудники горбольницы предполагают, что деньги, предназначенные им на доплаты за работу с ковидными пациентами, пошли на покупку средств защиты — масок, перчаток, «противочумных» костюмов.

По информации редакции, медики направляли письма с жалобами на главврача ЦГБ Бердска Аллу Дробинскую не только губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, но и в российский Минздрав. Между тем петицию против руководителя бердского здравоохранения, которую собирались написать осенью 2020 года, так и не создали - «сдулись», как охарактеризовали медики. Впрочем, активность сотрудников горбольницы возымела действие.

- После выхода статьи на «Курьер. Среда. Бердск» нас проверили вдоль и поперек. Появились новшества, которым мы рады. Начали платить санитарам за мытье ковидных машин, зарплату не задерживают. И еще обещают улучшения к лучшему. Мы верим и ждем, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» медики 30 декабря в день начала московской проверки.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце октября бердские медики обратились с письмом к главе региона и в трудовую инспекцию с просьбой разобраться с оплатой труда.

Они отмечали, что задержки зарплаты начались в последний год — после прихода нового главного врача Аллы Дробинской. Кроме того, работники «скорой» заявили, что им недоплачивают стимулирующие надбавки, положенные по указу Путина в связи с работой с коронавирусными пациентами.

Также медики пожаловались на плохие условия работы: отсутствие рации (из-за чего медики тратят по 1500 рубле в месяц на переговоры с диспетчером), нехватка машин, сложный график работы, не дающий возможности отдохнуть. По словам медиков, в период пандемии их заработки не выросли, а упали. Люди увольняются из Бердской ЦГБ «пачками» и уходят в более комфортные условия, например, в Академгородок, где оснащение больниц и «скорых» гораздо лучше, где платят вовремя и президентские надбавки выше.

Впрочем, бердские медики сейчас утверждают, что ситуация меняется в лучшую сторону, хотя с главным врачом отношения остаются натянутыми.

«Курьер. Среда. Бердск» направил редакционный запрос в региональный Минздрав о проверке в Бердской ЦГБ.

1. Действительно ли с проверкой в Бердск приехал/едет инспектор из Москвы?

2.Если да, прошу назвать его должность и место работы.

3. В какое время инспектор из Москвы прибыл в Бердск. Или он планирует поездку, просьба указать время — дату, месяц, год.



4. Что проверял инспектор в ЦГБ Бердска? Распишите по пунктам.5. Действительно ли зарплату медикам ЦГБ Бердска урезали заработную плату?6. Если да, тол за какой период?7. Выплачивались ли выплаты медикам ЦГБ Бердска за работу с пациентами, больными коронавирусом?8. Если да, то просьба расписать начисленные коронавирусные выплаты по суммам и месяцам в ЦГБ Бердска.9. Действительно ли зарплату медикам ЦГБ Бердска урезали из-за покупки дезинфицирующих средств?10. Правомерно ли это со стороны руководства ЦГБ Бердска?11. Выплатят ли медикам положенные коронавирусные выплаты в январе 2021 года?

Подробности — в ближайшее время.

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