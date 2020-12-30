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Онлайн некролог: Кто умер с 08.12 по 23.12.2020 в Бердске

12:47 30.12.2020
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Фото с www.freeimages.com

Вечканов В.П. 21.06.28 - 08.12.20
Степанова Е.А. 16.01.39 - 18.12.20
Пешнин А.В. 16.04.33 - 18.12.20

Клее А.А. 22.02.39 - 18.12.20
Панова З.К. 03.11.34 - 19.12.20
Рычихина А.Г. - 19.12.20
Кунова Н.М. 05.12.41 - 19.20
Выходцева Е.П. 07.07.44 - 19.12.20
Гурьянова Т.П. 04.05.39 - 19.12.20
Юшин В.А. 22.08.51 - 19.12.20
Гурьянова Т.П. 04.05.39 - 19.12.20
Якименко А.Ф. 17.07.46 - 20.12.20
Селезнев Е.Н. 13.05.40 - 20.12.20
Галков В.А. 24.12.56 - 20.12.20
Салостий В.Б. 22.09.36 - 20.12.20
Краснов А.С. 08.10.28 - 21.12.20
Иванова А.У. 25.09.23 - 21.12.20
Давыденко В.Е. 01.07.28 - 21.12.20
Подгорнов М.О. 22.12.87 - 21.12.20
Гарликов С.И. 19.10.27 - 27.12.20
Белова О.Д. 01.07.39 - 22.12.20
Манеева М.С. 23.02.30 - 22.12.20
Долгалеева А.А. 20.12.20 - 22.12.20
Гладышев Е.А. 20.03.74 - 24.12.20
Амурков Ю.А. 25.04.56 - 23.12.20
Раков А.Д. 18.03.36 - 23.12.20
Паркаев Н.А. 25.01.59 - 23.12.20

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Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69

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