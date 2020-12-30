Вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга-2020 Новосибирская область

На протяжении шести лет Новосибирская область сохраняет свои позиции в ТОП-20 самых привлекательных для путешествий регионов России.

Наш регион занял в Национальном туристическом рейтинге 15 место

Новосибирская область вошла в ТОП-20 самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2020 года. Соответствующий рейтинг составлен по итогам ежегодного совместного исследования журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Как прокомментировали в министерстве экономического развития Новосибирской области, по итогам 2020 года наш регион занял в Национальном туристическом рейтинге 15 место, улучшив показатели по сравнению с прошлым годом. Рейтинг посвящен развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

При составлении рейтинга экспертами оценивались такие показатели, как уровень развития туротрасли и гостиничной инфраструктуры в регионе, её доходность и вклад в экономику региона, уровень развития санаторно-курортного комплекса, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность и привлекательность, уровень преступности, интерес к региону в интернете как к месту отдыха, продвижение туристского потенциала в информационном пространстве.

На протяжении шести лет Новосибирская область сохраняет свои позиции в ТОП-20 самых привлекательных для путешествий регионов России, а в 2020 году стала одним из самых популярных направлений для проведения новогодних каникул по данным одного из крупнейших российских аналитических центров сервиса путешествий.

Источник: Правительство НСО