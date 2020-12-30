Экстренное предупреждение: трескучие морозы до -40 с 1 по 6 января 2021 года накроют Бердск

Холода и морозы идут в Новосибирскую область.

Предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений

Уважаемые коллеги!

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 1 января по 6 января 2021 года по Новосибирской области и в г.Новосибирске ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 С и ниже, местами -40 С и ниже.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества пожаров и случаев обморожения людей (источник ЧС – аномально холодная погода).