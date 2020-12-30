"На улице не май, что я буду перед вами двери открывать": Ломятся в одну дверь автобуса окоченевшие пассажиры в Бердске. На своем пути сметают детей

Когда водители автобусов не открывают заднюю дверь — не редкость в морозы

Поразилась ответу водителя автобуса №1 на ее замечание жительница Бердска Надежда Мочалова. Когда она спросила, почему он открывает заднюю дверь, то услышала возмущенное: «На улице не май месяц, что я буду перед вами двери открывать».

Днем 29 декабря в районе 14-15 часов Надежда стояла на остановке «Пионерская». Подошел автобус №1, госномер 360. Бердчанка еще порадовалась, что задняя дверь оказалась прямо перед ней. Болела нога, и лишние шаги давались с усилиями. Но дверь перед ней не открылась. Все пассажиры бросились к передней двери.

-Люди у нас, то ли менталитет такой, не понимают, что нужно сначала дать выйти пассажирам из автобуса. Все туда ломанулись. Ребенок лет 8-9 выходил на этой остановке, они его просто снесли назад в этот автобус. Я спросила у мальчишки, выходит ли он. Ответил, что да. Пропустила. И самая последняя вошла в салон водитель сам создает толчею на передней площадке, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 30 декабря Надежда Мочалова.

Когда Надежда спросила у водителя, почему он не открывает заднюю дверь для пассажиров, то услышала поразивший ее возмущенный ответ: «На улице не май месяц, что я буду перед вами двери открывать».

-Я уже уже звонила начальнику БАТП Елене Бороздиной. Она сказала, что на «Комбате» есть камеры. Так, пожалуйста, посмотрите на камерах. Посмотрите, как с детьми люди бегут, и водитель, не открыв заднюю дверь, закрывают переднюю, пока к ней спешат пассажиры. Мне на это ответили, что никто не обязан ждать бегущих к автобусу. Пассажир тот, кто стоит на остановке. Бороздина всегда старается оправдать своих водителей.

Надежду Мочалову возмущает поведение водителей автобусов. И с подобной ситуацией она сталкивается уже не первый раз.

По словам бердчанки, в Бердске по транспортной карте она может ездить только на муниципальных автобусах. Предполагает, что если придет другой перевозчик, то по карте можно будет ездить на всех маршрутах, как в Новосибирске. А если все это будет одним транспортом, то это будет лучше, уверена Надежда.

По словам руководителя БАТП Елены Бороздиной, звонка по данной проблеме в последнее время к ней не поступало. Но она обязательно разберется в ситуации. Елена Викторовна рассказала, что в морозы с транспортом были проблемы, в том числе и то, что заедало двери.

-Я всегда буду своих работников защищать. Я считаю, что хороший руководитель тот, кто не льет грязь на своих сотрудников. Я один на один могу с ними жестко разобраться. Но никогда не буду обсуждать с пассажирами своих подчиненных. Мы проведем свое расследование, если факт имел место быть, то примем к водителю меры дисциплинарного взыскания, - подчеркнула Елена Викторовна.

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