Растерзали ли собаки погибшую 25 декабря в -40 Анну Ланкову в Бердске, стало известно. Ее искали 2 суток

По предварительным данным Анна Сергеевна была трезва. Она умерла в день пропажи - 25 декабря. По данным источника, женщина родом из Искитимского района.

Женщина трагически скончалась

Почему скончалась 34-летняя Анна Ланкова в Бердске, рассказал источник. Как выяснилось, женщина замерзла насмерть. Напомним, Анна Сергеевна пропала 25 декабря. Ее тело нашли спустя двое суток - 27 декабря.

- Ее точно не растерзали собаки. Женщина замерзла. Ее нашел в лесу случайный прохожий. По некоторым данным, она заблудилась, - рассказал источник.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трагическая новость буквально шокировала горожан. Все хотят знать, по какой причине трагически оборвалась жизнь молодой женщины. К слову сказать, поисковый отряд "Лиза Алерт" не распространяет информацию об обстоятельствах происшествия. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" источник, женщину нашли мёртвой на улице. Напомним, с 25 по 28 декабря в Бердске зафиксированы максимально низкие температуры.

Читатели "Курьер. Среда. Бердск" предположили, что Анна Сергеевна погибла после того, как на нее напала стая собак. Бердчанка не смогла подняться и умерла из-за холодов. Руководитель СУ СК Новосибирской области по городу Бердску Станислав Лейба уточнил обстоятельства гибели Анны Ланковой:

- Проверка следственного комитета идет по факту безвестного исчезновения Анны Ланковой. Криминального следа нет. Сведений о нападении собак на пострадавшую у нас также нет.

По предварительным данным Анна Сергеевна была трезва. Она умерла в день пропажи - 25 декабря. По данным источника, женщина родом из Искитимского района.