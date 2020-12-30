30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Дежурить в новогодние праздники начнут 30 передвижных пунктов обогрева на трассах Новосибирской области

15:45 30.12.2020 Фото: Pixabay
0

Диспетчерские службы готовы оперативно отреагировать и направить необходимые службы на помощь водителям.

% name% title
Людей могут доставить в теплое место – как правило, до ближайшего участка дорожных служб

Минтранс региона напоминает о работе в период морозов, в том числе в новогодние праздники, передвижных пунктов обогрева. Специализированные машины дежурят на областных трассах для помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий сообщил, что мобильные пункты обогрева регулярно работают на дорогах области. Всего задействовано 30 таких пунктов обогрева – специализированных машин, которые могут оказать техническую помощь на дороге. В них для водителей приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты, комплект дорожных знаков для ограждения автомобилей, которые невозможно оперативно убрать с проезжей части.

Людей могут доставить в теплое место – как правило, до ближайшего участка дорожных служб или объектов придорожного сервиса. При экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет эвакуирован в теплый бокс, или в случае помехи дорожному движению – до ближайшего примыкания к дороге.

Во избежание чрезвычайных ситуаций, минтранс региона рекомендует водителям в период морозов воздержаться от дальних поездок или в случае крайней необходимости запасаться в путь теплыми вещами и средствами обогрева, едой и горячим чаем.

Диспетчерские службы готовы оперативно отреагировать и направить необходимые службы на помощь водителям.

Сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55.

Источник: Правительство НСО

мороз пункт обогрева трасса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут курьезы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очень громко отмечали новогодний корпоратив участковые. Пришлось вызывать полицейских
16:37 30-12-2020
Очень громко отмечали новогодний корпоратив участковые. Пришлось вызывать полицейских
Что сделали с алюминиевой фигурой Артема Дзюбы, сотрите фото
16:33 30-12-2020
Что сделали с алюминиевой фигурой Артема Дзюбы, сотрите фото
Поможет вызвать врача и запишет на прием робот Николай по номеру «124» и «122» в Новосибирской области
16:30 30-12-2020
Поможет вызвать врача и запишет на прием робот Николай по номеру «124» и «122» в Новосибирской области
Оливье или селедка под шубой? Что приготовить на Новый год 2021
16:24 30-12-2020
Оливье или селедка под шубой? Что приготовить на Новый год 2021
Завели 16 уголовных дел о насилии над детьми на священника в Еврейской АО
16:23 30-12-2020
Завели 16 уголовных дел о насилии над детьми на священника в Еврейской АО
Кто потерял пакет с золотыми серьгами и цепочкой на ул. Лелюха?
16:21 30-12-2020
Кто потерял пакет с золотыми серьгами и цепочкой на ул. Лелюха?
БердскУмирающего ярко-рыжего щура нашли на улице в Бердске. Его спасают волонтеры
16:20 30-12-2020
Умирающего ярко-рыжего щура нашли на улице в Бердске. Его спасают волонтеры
Когда на работу: какой день в январе 2021 станет первым рабочим днем?
16:20 30-12-2020
Когда на работу: какой день в январе 2021 станет первым рабочим днем?
Прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году Honda
16:18 30-12-2020
Прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году Honda
Сравнила вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" Голикова
16:15 30-12-2020
Сравнила вакцины от коронавируса