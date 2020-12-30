Дежурить в новогодние праздники начнут 30 передвижных пунктов обогрева на трассах Новосибирской области

Людей могут доставить в теплое место – как правило, до ближайшего участка дорожных служб

Минтранс региона напоминает о работе в период морозов, в том числе в новогодние праздники, передвижных пунктов обогрева. Специализированные машины дежурят на областных трассах для помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий сообщил, что мобильные пункты обогрева регулярно работают на дорогах области. Всего задействовано 30 таких пунктов обогрева – специализированных машин, которые могут оказать техническую помощь на дороге. В них для водителей приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты, комплект дорожных знаков для ограждения автомобилей, которые невозможно оперативно убрать с проезжей части.

Людей могут доставить в теплое место – как правило, до ближайшего участка дорожных служб или объектов придорожного сервиса. При экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет эвакуирован в теплый бокс, или в случае помехи дорожному движению – до ближайшего примыкания к дороге.

Во избежание чрезвычайных ситуаций, минтранс региона рекомендует водителям в период морозов воздержаться от дальних поездок или в случае крайней необходимости запасаться в путь теплыми вещами и средствами обогрева, едой и горячим чаем.

Диспетчерские службы готовы оперативно отреагировать и направить необходимые службы на помощь водителям.

Сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55.

Источник: Правительство НСО