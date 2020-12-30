Поможет вызвать врача и запишет на прием робот Николай по номеру «124» и «122» в Новосибирской области

Интеллектуальный робот Николай был изначально разработан для МФЦ и внедрен в 2019 году.

Вызовы по номерам «122» и «124» теперь принимает робот Николай

В Новосибирской области интеллектуальный голосовой помощник Николай начал работу в Единой регистратуре по номеру «124» и по телефону «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции «122». Он в автоматическом режиме принимает все входящие звонки, осуществляет вызов врача на дом и записывает на прием к врачу. Сервис реализован министерством цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с региональным министерством здравоохранения.

Вызовы по номерам «122» и «124» теперь принимает робот Николай. Если пациенту нужно вызвать врача себе или другому человеку, или записаться на прием к врачу, робот уточнит только ФИО, дату рождения и специальность врача. Все остальные необходимые данные робот Николай получит из региональной медицинской информационной системы.

Вызов врача на дом будет оформлен на текущую дату. Запись на прием будет осуществлена в поликлинику, к которой прикреплен пациент. При необходимости робот также подтверждает и удаляет ненужную запись.

Если пациент обращается по другому вопросу, или робот затрудняется распознать речь, он переведет звонок на оператора. По предварительным прогнозам, Николай сможет самостоятельно обслужить до 50 % звонков.

Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в пиковые дни нагрузка на контакт центр может достигать свыше 12 тысяч звонков в день. В связи с этим существенно возрастает длительность ожидания на линии и у пациентов возникают проблемы с получением необходимой помощи. Осуществление вызова и запись к врачу роботом Николаем повышает скорость обслуживания пациентов, сокращает время ожидания на линии и обеспечивает стопроцентный дозвон.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов считает, что автоматизация записи на прием существенно улучшит качество работы контакт центров. «Мы надеемся, что робот возьмет на себя все типичные ситуации с вызовом врача. А живые операторы смогут в спокойном режиме, подробно проконсультировать тех пациентов, кто обращается в регистратуру и на «горячую линию» с более сложными вопросами».

Для справки

«Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами» стала победителем VIII Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT-2020».

Интеллектуальный робот Николай был изначально разработан для МФЦ и внедрен в 2019 году. Архитектурные особенности системы позволили масштабировать его и внедрять в другие отрасли.

Источник: Правительство НСО