Сравнила вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" Голикова

По ее словам, российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.

"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина

Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идет о "Спутнике V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороне" от центра "Вектор". Оба препарата уже поставляют в регионы.

"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. < ...> Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ", — сказала Голикова.

По ее словам, российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.

Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что, предположительно, уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, каким из препаратов прививаться от COVID-19.

Источник: РИА Новости