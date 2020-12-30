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Сравнила вакцины от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" Голикова

16:15 30.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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По ее словам, российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.

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"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Обе зарегистрированные российские вакцины хороши, несмотря на то что они разные, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

Речь идет о "Спутнике V" от НИЦЭМ имени Гамалеи и "ЭпиВакКороне" от центра "Вектор". Оба препарата уже поставляют в регионы.
"Спутник", может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьезных побочных эффектов. < ...> Они абсолютно разные — одна векторная на основе аденовируса, другая пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Она вырабатывает гуморальный ответ", — сказала Голикова.

По ее словам, российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.

Ранее Голикова сообщила РИА Новости, что, предположительно, уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, каким из препаратов прививаться от COVID-19.

Источник: РИА Новости

"Спутник V" вакцина коронавирус сравнение вакцин ЭпиВакКорона
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