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Составил рейтинг "самых опасных" городов России блогер Варламов

16:00 30.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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При составлении рейтинга блогер использовал статистику правоохранительных органов по количеству совершаемых в регионах преступлений.

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При составлении рейтинга блогер использовал статистику правоохранительных органов

Блогер Илья Варламов составил рейтинг "самых опасных", на его взгляд, городов России, соответствующее видео опубликовано на его канале в YouTube.

В списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, город Шахты (Ростовская область. – прим. ред.), Челябинск, Благовещенск, Улан-Удэ, Магадан и Кызыл.

При составлении рейтинга блогер использовал статистику правоохранительных органов по количеству совершаемых в регионах преступлений.

Ранее аналитики компании "Delta Системы безопасности" назвали самые криминально опасные города для розничного и ресторанного бизнеса. По результатам исследования первое место заняла Уфа, второе место с небольшим отрывом заняли Набережные Челны, а на третьем расположился Сочи.

В июне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что ведомство зафиксировало снижение числа преступлений на 0,4% с начала года.

опасные города рейтинг статистика полиции Илья Варламов
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