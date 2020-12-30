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Ждет на космических пусках с космодромов "море туристов" Роскосмос

15:30 30.12.2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сейчас туристы на пуске не присутствуют из-за введенных ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

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Сейчас туристы на пуске не присутствуют

Большое число туристов во время стартов ракет с космодромов Байконур или Восточный было до пандемии и будет в будущем. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Туристов до пандемии на Восточном и Байконуре море было и будет", - написал Рогозин на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей, как обстоят дела с гостями и прессой на этих двух космодромах.

В сентябре 2019 года представитель космодрома Байконур сообщил ТАСС, что на запуск последней ракеты "Союз-ФГ" ожидалось рекордное число гостей - около 1 тыс. В декабре того же года в управлении индустриально-инновационного развития администрации Кызылординской области Казахстана рассказали ТАСС, что власти Казахстана выделили участок площадью 50 га для создания развлекательно-туристской зоны (РТЗ) "Байконур" в Кызылординской области республики.

Сейчас туристы на пуске не присутствуют из-за введенных ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

Источник: ТАСС

Байконур запуск космос пуск пуск ракет туристы Дмитрий Рогозин Роскосмос
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