Официально могут увозить пьяниц в вытрезвители полицейские. Путин подписал закон

Этот документ дополняет инициативу, согласно которой в РФ будет восстановлена система вытрезвителей.

В РФ будет восстановлена система вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот документ дополняет инициативу, согласно которой в РФ будет восстановлена система вытрезвителей.

Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения.

"В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке", - отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту закона.

Источник: РИА Новости