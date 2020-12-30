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Официально могут увозить пьяниц в вытрезвители полицейские. Путин подписал закон

14:30 30.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Этот документ дополняет инициативу, согласно которой в РФ будет восстановлена система вытрезвителей.

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В РФ будет восстановлена система вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот документ дополняет инициативу, согласно которой в РФ будет восстановлена система вытрезвителей.

Законом устраняется пробел правового регулирования и наделяет сотрудников полиции по согласованию с Минздравом полномочиями доставлять указанную категорию граждан в специализированные учреждения, оказывающие помощь гражданам в состоянии опьянения.

"В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных или региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке", - отмечалось ранее в пояснительной записке к проекту закона.

Источник: РИА Новости

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От редакции

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Аноним, 30 декабря 2020 14:48
НВР:
Назовите хоть один официальный вытрезвитель в НСО, хоть один?

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