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Появятся ковид-паспорта в 2021 году в России. Для чего они нужны, узнайте

14:30 30.12.2020 Фото: Pixnio
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Сейчас это может звучать странно, но через год это перестанет удивлять.

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Вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков, поэтому идею таких паспортов обсуждают во многих странах

Для безопасных путешествий COVID-паспорта могут стать обязательными уже в 2021 году, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие - более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24".

По его мнению, сейчас это может звучать странно, но через год это перестанет удивлять. Вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков, поэтому идею таких паспортов обсуждают во многих странах.

Ранее во вторник о старте выдачи таких "паспортов" заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, возможность получить паспорт вакцинированного от коронавирусной инфекции может появиться на портале госуслуг уже в январе.

COVID-паспорт вакцинация иммунитет коронавирус
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Аноним, 30 декабря 2020 15:07
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