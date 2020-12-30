Появятся ковид-паспорта в 2021 году в России. Для чего они нужны, узнайте

Сейчас это может звучать странно, но через год это перестанет удивлять.

Вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков, поэтому идею таких паспортов обсуждают во многих странах

Для безопасных путешествий COVID-паспорта могут стать обязательными уже в 2021 году, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы, безусловно, видим, что это будет введено. Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие - более медленно. Но, безусловно, будут и в том числе перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24".

По его мнению, сейчас это может звучать странно, но через год это перестанет удивлять. Вакцинированные люди несут гораздо меньше рисков, поэтому идею таких паспортов обсуждают во многих странах.

Ранее во вторник о старте выдачи таких "паспортов" заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, возможность получить паспорт вакцинированного от коронавирусной инфекции может появиться на портале госуслуг уже в январе.