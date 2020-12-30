30.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Обнаружили и вовремя ликвидировали взрывное устройство на железнодорожном мосту в Краснодарском крае

14:47 30.12.2020 Фото: телеграм
0

Поезда пустили через три часа — пассажиры, конечно, поругались, но в итоге жаловаться им было не на что.

% name% title
Движение поездов по этому направлению остановили

В Краснодарском крае на железнодорожном мосту обнаружили взрывное устройство. Бомбу случайно нашёл дорожный рабочий.

Странная конструкция из баллона для горелки и двух бутылок была примотана к опоре моста недалеко от станции Староминская. Движение поездов по этому направлению остановили, а к бомбе отправили служебную собаку — она покрутилась вокруг и присела. Это значило, что взрывчатка настоящая.

После собаки к бомбе, которая состояла из баллона с газом и двух бутылок (с бензином и с дизельным топливом), подошли взрывотехники ФСБ и успешно обезвредили это устройство для хлопка. Поезда пустили через три часа — пассажиры, конечно, поругались, но в итоге жаловаться им было не на что.

Источник: телеграм

бомба взрывное устройство краснодарский край нашли бомбу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Удалось избежать беды?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что необходимо знать о росте рынка дизельного топлива в условиях мирового кризиса и почему дизельное топливо так высоко ценят?
15:01 30-12-2020
Что необходимо знать о росте рынка дизельного топлива в условиях мирового кризиса и почему дизельное топливо так высоко ценят?
Построят два новых спортивных комплекса в Новосибирской области
15:00 30-12-2020
Построят два новых спортивных комплекса в Новосибирской области
БердскПередал привет бердчанам освобожденный из колонии экс-мэр Бердска Илья Потапов во время визита инкогнито
14:54 30-12-2020
Передал привет бердчанам освобожденный из колонии экс-мэр Бердска Илья Потапов во время визита инкогнито
Выплатить каждому пенсионеру по 13-й пенсии в декабре 2020 года требует парламентская партия
14:50 30-12-2020
Выплатить каждому пенсионеру по 13-й пенсии в декабре 2020 года требует парламентская партия
Обнаружили и вовремя ликвидировали взрывное устройство на железнодорожном мосту в Краснодарском крае
14:47 30-12-2020
Обнаружили и вовремя ликвидировали взрывное устройство на железнодорожном мосту в Краснодарском крае
Вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга-2020 Новосибирская область
14:45 30-12-2020
Вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга-2020 Новосибирская область
Появятся ковид-паспорта в 2021 году в России. Для чего они нужны, узнайте
14:30 30-12-2020
Появятся ковид-паспорта в 2021 году в России. Для чего они нужны, узнайте
Официально могут увозить пьяниц в вытрезвители полицейские. Путин подписал закон 1
14:30 30-12-2020
Официально могут увозить пьяниц в вытрезвители полицейские. Путин подписал закон
БердскПравославный церковный календарь 2021
14:27 30-12-2020
Православный церковный календарь 2021
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
14:26 30-12-2020
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме