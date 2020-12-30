Обнаружили и вовремя ликвидировали взрывное устройство на железнодорожном мосту в Краснодарском крае

Поезда пустили через три часа — пассажиры, конечно, поругались, но в итоге жаловаться им было не на что.

Движение поездов по этому направлению остановили

В Краснодарском крае на железнодорожном мосту обнаружили взрывное устройство. Бомбу случайно нашёл дорожный рабочий.

Странная конструкция из баллона для горелки и двух бутылок была примотана к опоре моста недалеко от станции Староминская. Движение поездов по этому направлению остановили, а к бомбе отправили служебную собаку — она покрутилась вокруг и присела. Это значило, что взрывчатка настоящая.

После собаки к бомбе, которая состояла из баллона с газом и двух бутылок (с бензином и с дизельным топливом), подошли взрывотехники ФСБ и успешно обезвредили это устройство для хлопка. Поезда пустили через три часа — пассажиры, конечно, поругались, но в итоге жаловаться им было не на что.

Источник: телеграм