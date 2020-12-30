Обещают бесперебойный вывоз мусора на новогодние праздники в Новосибирской области

В Новосибирской области при поддержке регионального МинЖКХ с целью повышения качества оказываемых услуг по обращению с ТКО создана и работает диспетчерская служба регионального оператора.

Работа организаций в сфере перевозок ТКО на территориях региона взята на особый контроль

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области проинформировали об организации бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона в праздничные дни.

Как прокомментировали в МинЖКХ, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в режим повышенной готовности к работе приведены региональный оператор – ООО «Экология-Новосибирск», региональное министерство и органы местного самоуправления.

Для недопущения перебоев вывоза ТКО с территорий всех районов Новосибирской области работа организаций в сфере перевозок ТКО на территориях региона взята на особый контроль. Дежурным руководителям регионального оператора в сфере ТКО поручено находиться на прямом активном контакте с муниципальными образованиями.

При возникновении сбоев по сбору, транспортированию, захоронению ТКО на территории муниципальных образований с мест в оперативном порядке должна будет направляться информация в адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «Экология-Новосибирск» и в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Все сбои должны устраняться в максимально короткие сроки.

Напомним, в Новосибирской области при поддержке регионального МинЖКХ с целью повышения качества оказываемых услуг по обращению с ТКО создана и работает диспетчерская служба регионального оператора. Операторы диспетчерской службы ООО «Экология-Новосибирск» тел. 8 (383) 304-90-31 будут работать с 8.00 до 20.00. По данному номеру можно оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов, а также сообщить об отклонении от графика вывоза твердых коммунальных отходов.

Источник: Правительство НСО