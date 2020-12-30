Появятся на свет первые малыши 2021 года в перинатальном центре. Он начинает работать с 1 февраля

Всего в стационаре ГНОКБ получают медицинскую помощь более 46 тысяч пациентов в год.

Принципиальное решение об использовании площадей перинатального центра по назначению остается в силе

В последний месяц зимы в новом перинатальном центре появятся на свет первые малыши. Главный врач областной клинической больницы Анатолий Юданов доложил Губернатору Андрею Травникову во время выездного рабочего совещания: перинатальный центр начнёт принимать пациентов с 1 февраля 2021 года.

Глава региона накануне Нового года – 30 декабря – проверил готовность областной клинической больницы к работе в новогодние праздники, проконтролировал текущее состояние организации медицинской помощи населению, в том числе, с использованием нового оборудования, обсудил график переезда подразделений перинатальной службы в новое здание.

Андрей Травников еще раз подтвердил: принципиальное решение об использовании площадей перинатального центра по назначению остается в силе. Более того, Губернатор отметил, что при эффективной организации работы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в резерв под возможное использование в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом не придется включать и старые площади, на которых сейчас размещена перинатальная служба.

Уже идёт комплектация здания перинатального центра мебелью и медицинским оборудованием, доложил Анатолий Юданов. Первых пациенток новый центр начнет принимать с 1 февраля 2021 года. Глава региона поставил задачу начать переезд отдельных подразделений областного перинатального центра на новые площади сразу после новогодних каникул – 11 января.

Также Губернатор проконтролировал работу центра компьютерной и магниторезонансной томографии. Здесь, благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и работе врачей облбольницы, созданы максимально комфортные условия для оказания высокотехнологичной помощи жителям Новосибирской области.

Напомним, что в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2020 году, за счет средств федерального бюджета в Новосибирской области закуплено 13 единиц медицинского оборудования. В том числе две единицы — «тяжелого» — два компьютерных томографа, один из которых приобретен для Государственной Новосибирской областной клинической больницы. В ноябре тут установлен новый 128 срезовый рентгеновский компьютерный томограф. Компактное размещение трёх КТ и одного МР-томографа вблизи от приёмного покоя и экстренной операционной позволило сформировать «Центр КТ и МР-томографии», отметил Анатолий Юданов. Современное оборудование способствует увеличению количества исследований, разграничению потоков (в том числе и с учетом эпидемиологической ситуации), расширению арсенала диагностических возможностей с внедрением новых технологий.

Получено новое оборудование и для проведения нейрохирургических и сосудистых операций. Нейронавигация позволяет не только аккуратно удалять опухоли мозга и аневризмы, но и спасать пациентов с инсультами. На новом оборудовании будут оперировать пациентов и регионального сосудистого центра, и онкологического профиля.

«Новое оборудование позволяет не только точно диагностировать проявление острого нарушения мозгового кровообращения, но и своевременно, в течение первого часа оказывать помощь. Раньше тромбоэкстракция была только в ННИ институте патологии кровообращения, но он не работал в рамках скорой помощи. Теперь эта опция доступна и для пациентов нашей больницы. Новое оборудование уже внедрено в практику», — сообщил Анатолий Юданов.

Кроме того, по словам главного врача, завершено дооснащение детского диагностического блока поликлиники. В общей сложности за полтора года приобретено 70 единиц качественной дорогостоящей техники, проведено более 26 тысяч обследований маленьких пациентов.

Глава региона высоко оценил работу коллектива областной больницы, всех новосибирских врачей в течение этого года, отметив, что в период, когда внимание общественности, средств массовой информации было приковано к одной теме – пандемии COVID-19, медики не просто спасали людей от нового заболевания, но и продолжали работу по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения, по повышению своих компетенций.

«Под Новый год мы видим массу завершенных проектов самого разного уровня: от небольших ФАПов и амбулаторий до внедрения во врачебную практику современнейшего оборудования, созданию комплексных диагностических блоков — как в областной больнице.



Конечно же, я оцениваю работу всех работников здравоохранения – от водителей скорых и санитаров до руководителей учреждений — как героическую. Благодаря ей мы не остановили развитие, реализовали всё, что было задумано. Впереди — более глобальная работа. В следующем году кроме развития клинической базы, нас ожидает масштабная программа по модернизации первичного звена здравоохранения и в рамках федерального проекта, и в рамках нашей большой региональной программы», — подчеркнул Андрей Травников.

Во время выездного совещания глава региона обсудил с руководством больницы и перспективы улучшения материально-технической базы, в частности, возможность приобретения робота-хирурга «Da Vinci».

Также глава региона поздравил коллектив новосибирской облбольницы с наступающим Новым годом, поблагодарил врачей за самоотверженную работу в этот непростой год пандемии.

Для справки

ГНОКБ являясь «якорной» организацией по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий оказывает данный вид медицинской помощи медицинским организациям I и II уровня (в некоторых случаях и III уровня), а также организует и проводит консультации со специалистами Национальных (Федеральных) медицинских исследовательских центров.

Консультации (консилиумы врачей) с применением телемедицинских технологий проводятся: в экстренной форме; в неотложной форме; в плановой форме.

По состоянию на 25.12.2020 проведено 780 телемедицинских консультаций (2019 год – 123), из них с COVID-19. — 492 (63%) пациента.

С 18 марта 2020 года на базе пульмонологического отделения ГНОКБ развернуто 110 коек для пациентов с внебольничной пневмонией, кроме того все беременные и родильницы с внебольничной пневмонией вне зависимости от места проживания госпитализируются в ГБУЗ НСО «ГНОКБ». С 20 октября маршрутизируются пациенты старше 18 лет с внебольничной пневмонией — развернуто 230 коек.

Всего в стационаре ГНОКБ получают медицинскую помощь более 46 тысяч пациентов в год. В хирургических отделениях ежегодно проводится более 41 тысячи операций. Врачи службы плановой и экстренной консультативной помощи (санитарной авиации) в год проводят свыше 26 тысяч консультаций самых тяжелых категорий больных; около 2,6 тысяч выездов в районы; свыше 200 операций на местах. Более двух тысяч пациентов эвакуируют из районов в Областную клиническую больницу. Ежегодно в ГНОКБ выполняется более 20 тысяч МСКТ исследований разных органов и систем, и более шести тысяч МРТ.

В Новосибирской областной больнице проводится лечение по 19 профилям высокотехнологичной медицинской помощи. В 2018 году такую помощь получили 3 277 человек; в 2019 год – 3 538 человек; в 2020 год – 3 736 человек. В 2021 году запланировано оказать помощь 6369 пациентам.

Источник: Правительство НСО