Главные молитвы на Новый Год

Существует несколько молитв на Новый год, которые православные могут читать незадолго до полуночи и утром 1 января.

Еще одной возможностью обратиться к Богу с молитвой является Старый Новый Год

Новый год – праздник, которого ждет с замиранием сердца, пожалуй, каждый человек на всем постсоветстком пространстве. За 70 лет существования Советского Союза, когда шло активное искоренение православия из жизни общества, население страны постепенно привыкло массово и ярко отмечать именно Новый Год, а важнейший христианский праздник Рождества Христова оказался в его тени.

Сейчас, спустя десятилетия после развала СССР и восстановления православия на территории России, Новый Год все так же любим миллионами, и Церковь не обходит это явление стороной. Во многих российских городах накануне Нового года совершается традиционный Новогодний молебен. В храмах служат торжественную литургию, прихожане проходят причащение Святых Христовых Тайн и после в трапезной угощаются постными яствами. Все чаще храмы в этот день посещаются целыми семьями, обязательно с детьми. И доселе абсолютно светский праздник постепенно трансформируется в семейный, христианский.

В чем особенность молитвы на Новый год

Православные знают, что любой праздник – даже светский – это время для возвышающей и глубокой молитвы. Новый год, пожалуй, в силу своей уникальности — особенно значимый праздник. В этот период люди искренне верят в исполнение желаний, в то, что все плохое уйдет с уходящим годом, а Новолетие можно будет начать с чистого листа.

Существует несколько молитв на Новый год, которые православные могут читать незадолго до полуночи и утром 1 января

С помощью них люди обращаются к Богу за благословением на весь следующий год, благодарят за прожитое и просят небесной благодати, мира, радости, покоя и сил прожить последующие 365 дней без искушений. Если есть возможность сходить в храм и помолиться перед иконами – это самый лучший вариант. Если же закрутила новогодняя суета и такой возможности нет, можно произнести молитву от чистого сердца в любом уединенном месте, пребывая в сосредоточенности и умиротворении.

Какие молитвы необходимо читать на Новый год

31 декабря начинать молитвы лучше с коротких обращений к Святому Духу, Пресвятой Богородице и постепенно переходить к «Молитве в день нового года», официально утвержденной Церковью. В этой главной новогодней молитве православные просят благополучия для семьи, Отечества и всех верующих в наступившем году. Вдобавок к этому люди молятся о здоровье, защите от бед, любви и удаче. Но не стоит просить Господа о материальных благах – важно думать о духовном, о спасении души.

Кондак Пресвятой Богородице

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся Невесто Неневестная.

Краткая молитва святым

Молите Бога о нас вси святии, яко мы усердно, к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Молитва на Новый Год

Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня Новый Год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения.

Благослови нам провести год сей и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам основал, и спасительною жертвою святoго Тела и пречистой Крови освятил.

Отечество наше возвыси, сохрани и прослави; долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и благорастворение воздухoв даруй нам; меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царствия Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь

Следующую молитву можно читать рано утром 1 января, в первый день нового года.

Вторая молитва на Новый год

Владыко Господи Боже наш, Источниче жизни и безсмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, и управляяй всяческими премудрым и благим Твоим Промыслом. Благодарим о щедротах Твоих, яже удивил еси на нас в мимошедшее время живота нашего, молим Тя, Всещедрый Господи, благослови венец наступающего лета Твоею благостию. Подаждь свыше благая Твоя всем людем Твоим, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. Церковь Твою Святую, град сей и вся грады и страны от всякаго злаго обстояния избави, мир и безмятежие тем даруй; Тебе, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, Всесвятым и Животворящим Твоим Духом, во Едином существе Славимому Богу, всегда благодарение приносити, и Пресвятое Имя Твое воспевати да сподобиши.

Слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков.

Аминь.

Еще одной возможностью обратиться к Богу с молитвой является Старый Новый Год (то есть Новый Год, наступающий по старому стилю, согласно Юлианскому календарю), который отмечается в России с 13 на 14 января. Тот факт, что молитва будет читаться на святочной неделе, говорит о том, что обращение к Богу, возможно, даже будет обладает большей силой. Хотя самое главное, чтобы оно шло от чистого сердца, в искреннем душевном порыве.

Источник: omolitvah.ru