Что будет со спиртным в 2021 году: запретят ли слабоалкогольные и тонизирующие напитки?

26 июня 2020 года вступил в силу базовый закон «О виноградарстве и виноделии», инициированный депутатами-представителями всех фракций, согласно которому виноделие в России становится самостоятельной отраслью.

Из описания водки должна исчезнуть формулировка «полная очистка»

В Минфине подготовили проект изменений в Техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Поправки коснутся определений «водка», «ром», «виски». При этом страны — участницы ЕАЭС предлагают наделить правом вводить на своей территории ограничения вплоть до запрета на производство и обращение слабоалкогольных энергетиков.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В то же время бюджетный комитет Совета Федерации готовит к следующему году инициативу, ужесточающую требования к производителям стеклотары для крепких алкогольных напитков.

По единым нормам

Техрегламент ЕАЭС, касающийся алкоголя, приняли в 2018 году, но сейчас Минфин подготовил проект изменений в него. Как пояснили авторы инициативы, за два года алкогольный рынок и его регулирование претерпели изменения — развивалось российское законодательство, уточнялись особенности производства некоторых видов продукции.

«В течение года с момента подписания технического регламента ведомства совместно с бизнесом и научным сообществом проводили анализ принятых норм, — уточнила пресс-служба Минфина. — По результатам этой работы Экспертный совет при Росалкогольрегулировании сформировал перечень изменений, предлагаемых для внесения в технический регламент, о необходимости которых есть консолидированная позиция всех заинтересованных сторон».

В первую очередь поправки исключают некорректные требования и неточности, которые даже ставили под угрозу закрытия производства либо делали невозможным импорт в страны ЕАЭС некоторых видов алкогольной продукции. Так, Минфин предложил уточнить термины «водка», «ром», «виски» и другие.

Так, из описания водки должна исчезнуть формулировка «полная очистка» — такого определения нет в техрегламенте. Эта фраза вводит в заблуждение, в том числе в отношении физико-химических показателей. Эксперты отметили, что полная очистка водки от всех примесей в принципе невозможна. Этот термин могут неверно трактовать и контролирующие органы, что может привести к штрафам, а порой и приостановке работы предприятия.

Могут убрать и термин «мягкость» — по мнению авторов инициативы, для категории «особая водка» он излишний, поскольку её вкус не обязательно мягкий. Зато особая водка может выделяться специфическим вкусом или ароматом.

При этом больше не будут относиться к винодельческой продукции алкогольные напитки, произведённые не из винограда — они станут считаться плодовой продукцией. Покинут этот раздел также бренди, коньяки, виноградная водка — теперь они относятся к «спиртным напиткам».

Кроме того, страны — участницы ЕАЭС могут получить право вводить у себя ограничения и даже запрет на производство и обращение слабоалкогольных энергетиков. Дело в том, что сочетание спирта и тонизирующих веществ вызывает зависимость, особенно у молодёжи, а также многократно усиливает риск отравления.

Решение о внесении изменений в техрегламент ЕАЭС будет принимать Евразийская экономическая комиссия на наднациональном уровне. Ранее Высший совет ЕЭК уже утвердил предложение России о переносе срока вступления в силу Техрегламента на 1 год — с 9 января 2021 года на 1 января 2022 года.

Вино можно будет дегустировать на ярмарках

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов в интервью «Парламентской газете» рассказал, что в 2020 году сенаторы предложили множество эффективных мер для сокращения потребления контрафактного алкоголя, изготовленного с нарушением технологии, «а иногда по злому умыслу». По словам главы комитета, принятые нововведения «станут существенным препятствием для проникновения суррогата на прилавки».

«Конечно, мы и дальше будем мониторить законодательство, касающееся регулирования оборота алкогольной продукции, посмотрим как закон будет работать, что нужно сделать дополнительно. Рассмотрим возможность маркировки тары, в которую наливается спиртное — тоже есть неплохие решения», — сказал Артамонов.

Напомним, 26 июня 2020 года вступил в силу базовый закон «О виноградарстве и виноделии», инициированный депутатами-представителями всех фракций, согласно которому виноделие в России становится самостоятельной отраслью. Закон установил особые требования к сырью и материалам, предусмотрел поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.

«Принятые Госдумой законопроекты повысят туристическую привлекательность нашей страны и создадут условия для роста экспорта отечественной продукции», — уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также летом 2020 года приняли в первом чтении законопроект, разрешающий проводить в России винодельческие ярмарки с бесплатной дегустацией вин из стран ЕАЭС, произведённых из выращенного на территории государств винограда. Срок проведения ярмарок — не более 14 дней. Все торговые места на них должны быть отведены под розничную торговлю винодельческой продукцией из стран Евразийского экономического союза.

По мнению авторов нововведения, ярмарки помогут продвижению отечественных вин, популяризации качественной российской продукции. Опыт других стран показал, такие события часто становятся очень привлекательными для туристов и жителей региона — они, как правило, сопровождаются большой развлекательной программой, театрализованными представлениями, концертами, конкурсами и другими развлечениями.

Алкомаркеты переместились в Instagram и Telegram

Между тем торговля алкоголем уходит в глобальную сеть. В 2020 году количество аккаунтов в Instagram, через которые продают спиртное и дубликаты известных алкогольных брендов, выросло, по оценкам Group-IB, более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Теперь их более ста.

Плюс в Telegram выявлено более 50 активных каналов и групп, хотя год назад их было 30. Суммарное количество их подписчиков превысило 160 тысяч. Для удобства покупателей используются специальные чат-боты для обработки заказов, доставки или оформления крупных партий.

Эксперты считают это новым трендом в торговле спиртным.

Новые эталоны старых напитков

Водка — спиртной напиток крепостью от 37,5 до 56 процентов, произведённый на основе ректифицированного этилового спирта и подготовленной воды с обработкой водно-спиртового раствора сорбентами с последующей фильтрацией и представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор с мягким, присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом.

Коньяк — спиртной напиток с объёмной долей этилового спирта не менее 40 процентов, изготовленный из дистиллятов коньячных, выдержанных в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет, полученных путём фракционной перегонки вина наливом.

Аперитив — ликероводочное изделие крепостью от 12 до 35 процентов с содержанием сахара не менее 50 и не более 180 г/л, изготовленное с использованием пищевых ингредиентов, придающих лёгкий привкус горечи.

Коктейль — ликероводочное изделие крепостью от 20 до 40 процентов с содержанием сахара не более 240 г/л, изготовленное с добавлением пищевых ингредиентов.

Бальзам — ликероводочное изделие крепостью не менее 20 процентов с содержанием общего экстракта не менее 50 г/дм3 от коричневого до темно-коричневого цвета с пряным ароматом, приготовленное из пищевых ингредиентов и полуфабрикатов, в состав которых могут входить лекарственные растения, сахарный колер.

Джин — спиртной напиток крепостью не менее 37,5 процента с преобладающим вкусом можжевельника, полученный путём ароматизации водно-спиртового раствора вкусоароматическими веществами ягод можжевельника, при этом аромат и вкус можжевельника должны оставаться доминирующими.

Ликероводочные изделия — спиртные напитки крепостью от 7 до 60 процентов с содержанием сахара не более 600 г/л, представляющие собой смесь ректифицированного этилового спирта и зерновых, висковых, коньячных, фруктовых, винных или иных дистиллятов, подготовленной воды, сахарного сиропа, а также с добавлением или без добавления различных спиртованных соков, морсов, настоев и ароматных спиртов.

Источник: Парламентская газета