Промерзли до костей в аномальные морозы в ожидании автобуса №3 жители ЖК «Морской» Бердска. Куда он пропал, ответили в мэрии

Автобус пропустил два рейса. Такси стоило 400 рублей, и ждать его нужно было час. Полуживые от холода пассажиры шли 1 км до остановки маршруток.

В аномальные морозы техника не выдерживала и ломалась

Возмущены долгим ожиданием автобуса №3 в морозы жители ЖК «Морской» в Бердске.

-Сегодня ни утром на работу, ни вечером с работы было невозможно уехать с остановки «Морской" по маршруту №3. Не было автобуса ни на 6.20. Ни на 6.40. Пока дошли до маршрутки - промерзли! Утром такси до вокзала стоило 400 рублей, ожидание в течение часа. Вечером та же история. Не было автобуса ни на 18.00, ни на 18.35 с вокзала! Это что за безобразие! Это издевательство над людьми в такие морозы. Причем в центре на остановке, пока ждали свой автобус, то муниципальный транспорт ходил активно по всем маршрутам. Почему в администрации не могут договориться с частными перевозчиками, чтобы они заворачивали на ЖК Морской. Почему в морозы ПАТП так подставляет людей, которым нужно на вокзал успеть на электричку! - написала в рубрику "Сообщи свою новость" 28 декабря Елена.

Еще одна претензия у Елены к пожилому водителю, работающему на маршруте, который запустили летом. Такого хамского отношения к пассажирам, говорит, она еще не видела. Летом он нерегулярно доезжал до вокзала, зимой курит в кабине и не запускает в автобус. Пассажиры ждут по 15 минут на остановке "Вокзал" после прихода электрички. Никто из водителей на других маршрутах так не делает,отметила Елена. То он под носом дверь закроет, то проедет мимо. Вечером при последнем рейсе в центре может не забрать людей чтобы не ехать на вокзал. Непонятно, как реагирует на это руководство ПАТП, вопрошает бердчанка. Они уже жаловались на данного водителя. Складывается ощущение полной вседозволенности со стороны этого водителя. Хотелось, чтобы руководство ПАТП все же работало с личным составом и принимало соответствующие меры, а также публиковало на интернет-сайте экстренные сообщения по поводу схода с маршрутов муниципального транспорта. Также пора решить общими с администрацией усилиями вопрос о заходе маршруток на ЖК "Морской", поскольку расстояние до их остановки более километра. Не находишься как-то с детьми, тяжело и пенсионерам.

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, в минувшие выходные и 28 декабря были сходы автобусов из-за морозов: лопались шланги, выдавливало клапаны. Дизельные машины так все встали.

-Приносим свои извинения. Дальше постараемся урегулировать ситуацию. Нужно понимать, что и пассажиропоток увеличился в холодные дни. Люди оставили личный транспорт и поехали на автобусах. Еще были проблемы, связанные и с этим. Жаловались, что маршрутки полные. Аномальные морозы техника не всегда выдерживает. Вынужденные сбои происходят. С утра автобус №5 выехал, рейс сделал, шланг перемерз. «Семерка» два рейса сделала. Сошла. По многим маршрутам, к сожалению, были потеряны рейсы, - объяснила Надежда Валерьевна.

Что касается захода маршрутки на ЖК «Морской», то этот вопрос не рассматривался. С июля 2020 года в тот район вместо одной ходит две «тройки» и автобус №2, подчеркнула начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства. Три автобуса в течение часа.

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