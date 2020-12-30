Предложила ввести обязательную маркировку бутилированной воды в России Матвиенко

Далеко не все производители воды готовы раскрыть её подлинное происхождение

Предложение членов Общественной палаты продлить ещё на год эксперимент по маркировке питьевой воды в России, который подразумевает добровольное участие производителей, вряд ли найдёт поддержку в парламенте.

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко считают, что нанесение QR-кодов с информацией о происхождении товара на упаковки с водой необходимо сделать обязательной. Эту позицию поддерживают и в Минпромторге, где уже подготовили проект соответствующего постановления Правительства.

Крупные производители предпочитают игнорировать эксперимент

«Кристально чистая вода», «вода с гор Кавказа», «родниковая вода» — это лишь некоторые варианты этикеток, которые буквально заставляют российского покупателя купить бутылку питьевой воды. Между тем анализ такого питья, которое нередко продают под видом модных иностранных брендов, показывает, — разливается эта вода не на Кавказе, не во Франции или Швейцарии, а, увы, в подвалах Подмосковья…

Тем, как ликвидировать питьевой фальсификат в нашем парламенте озаботились полтора года назад — вопрос под личный контроль взяла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече с Михаилом Мишустиным в феврале 2020 года она предложила ввести в России маркировку упакованной питьевой воды, чтобы покупатель мог как минимум узнать о месте её происхождения. В апреле Правительство объявило о начале эксперимента по такой маркировке, который должен завершиться 1 марта 2021 года.

11 миллиардов рублей на такую сумму, по расчётам Центра передовых технологий, увеличится ежегодная прибыль российских производителей питьевой воды после ухода с рынка нелегальных игроков за счёт введения маркировки.

Суть его проста — производители, которые добровольно согласились участвовать в эксперименте, должны маркировать каждую упаковку питьевой воды специальным кодом, изготовленном в Центре развития передовых технологий (ЦРПТ). Покупатель, наведя на код смартфон, сможет с помощью специального приложения узнать, когда, где и кем именно добыта данная вода.

Как позже признавались сенаторы, инициатива Валентины Матвиенко встретила мощный отпор со стороны ряда лоббистов. Да и до сих пор, как отмечает сама спикер Совета Федерации, ряд крупных производителей упакованной питьевой воды в России проигнорировали эксперимент по маркировке. То же самое зафиксировано и руководством Минпромторга в его документах, касающихся промежуточных итогов эксперимента. Хотя, как уверена спикер палаты регионов, маркировка может быть страшна лишь торговцам фальсификатом и никак не добросовестным компаниям.

Между тем 29 декабря в Общественной палате предложили Правительству РФ продлить эксперимент по маркировке питьевой воды до конца 2021 года, сообщает ТАСС. Среди заявленных причин — негативные последствия пандемии на экономику страны и необходимость тратиться производителям на коды маркировки (по подсчётам общественников на это может понадобиться более 8 миллиардов рублей) и на оборудование для нанесения кода на товар (около 9,5 миллиона рублей).

В Совете Федерации такую идею не поддерживают. Как сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, эксперимент уже дал достаточно информации. «В нём принимают участие далеко не все производители воды. И уже можно сделать выводы, что в России нужно внедрять новые технологии для максимально быстрой очистки рынка питьевой воды от контрафакта и подделок. Поэтому продлевать эксперимент не имеет смысла — надо делать маркировку питьевой воды в стране обязательной», — считает он, добавив, что до принятия такого решения после марта 2021 года (срок окончания эксперимента) надо оценить степень реальной готовности к такому переходу ЦРПТ и производителей воды.

Такого же мнения придерживаются и в Минпромторге. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым 23 декабря одобрила проект распоряжения Правительства РФ о включении бутилированной воды в перечень товаров для обязательной маркировки. При этом конкретный срок внедрения этой меры будет установлен кабмином. Пока что в список товаров, продажа которых без маркировки подпадёт под запрет с 2021 года, входит одежда из кожи и верхняя одежда, постельное и столовое бельё, шины, духи и туалетная вода.

«Кока-Колу» урезонят

Напомним, что ещё в 2017 году в Евразийском экономическом союзе был утверждён техрегламент с требованиями к качеству упакованной питьевой воды. В России он начал действовать с 2019 года, но пока дело идёт вяло и с пробуксовками. В регламенте, в частности, определены основные виды питьевой воды — это минеральная вода, к которой относится только вода, которую добыли из-под земли, природная (добывается из-по земли и из наземных источников) и обработанная вода.

Предусматривается, что маркировка такой воды расскажет покупателю всё о приобретаемом товаре. Если это природная вода, обязательно должен быть указан источник, где она была добыта. Если это минеральная вода, то, помимо источника, покупатель должен видеть на коде информацию, при каких заболеваниях её рекомендовано употреблять. А относительно третьего вида воды марка должна содержать в том числе данные, каким образом и где она была обработана с указанием веществ, используемых для такой обработки.

Заметим, что в Роскачестве уже говорят о том, что техрегламент должен быть дополнен требованиями о том, чтобы на лицевой этикетке надпись «обработанная вода» пропечатывалась шрифтом не менее три миллиметра — сейчас эти сведения наносятся так мелко, что многие просто не замечают или не могут разобрать их.

В парламенте уверены, что тема эта крайне важна не только для развития экономики (в частности, для роста легальных доходов российских производителей), но и с точки зрения национальной безопасности. Речь идёт не только о здоровье граждан, но и о работе иностранных компаний в РФ. 4 декабря на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов власти Валентина Матвиенко обратила внимание, что крупнейшие производители из-за рубежа пренебрегают требованиями законодательства нашей страны, в которой они работают. Например, известная Coca-Cola для производства питьевой воды позволяет себе делать водозаборы из тех участков рек, которые не защищены санитарными зонами.

Чтобы решить проблему, сенаторы Андрей Кутепов и Сергей Митин уже разработали законопроект, который направлен на согласование в Правительство. Предлагается, в частности, установить прямой запрет на забор воды там, где нет санитарных зон. Также документом запрещается продажа любого питьевого фальсификата и упакованной воды, в отношении которой отсутствуют данные о полной цепочке её происхождения и производства.

30 процентов российского рынка питьевой воды составляют подделки — таковы данные Ростеха. При этом в некоторых регионах страны этот показатель достигает 80 процентов.

68 процентов минеральной воды в России не соответствует критериям качества, указанных на этикетке товара. По данным исследований Роскачества.

527 компаний принимают, по данным Минпромторга, участие в эксперименте по маркировке упаковок с питьевой водой в РФ. Всего в России зарегистрировано около 3500 компаний, которые производят и поставляют питьевую воду.

Источник: Парламентская газета