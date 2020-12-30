3 молитвы на привлечение денег для прочтения накануне 2021 года

Молитва - это обращение к Господу и его святым угодникам о том, чтобы Божия воля присутствовала в вашей жизни, чтобы Господь защищал вас и ваше дело от завистников и колдовских воздействий.

Молитва - это обращение к Господу и его святым угодникам

Молитва для привлечения удачи святым

Молитва - это обращение к Господу и его святым угодникам о том, чтобы Божия воля присутствовала в вашей жизни, чтобы Господь защищал вас и ваше дело от завистников и колдовских воздействий - ведь человек, не защищенный молитвой и силой Божией, не ведущий духовную жизнь становится подвержен воздействию темных сил. Об этом свидетельствуют даже старцы святой Горы Афон. Церковь благословляет успешное мышление, развитие своего бизнеса Ведь материальная обеспеченность является залогом хорошего образования детей, крепкой семьи, поддержки нуждающихся людей. А между тем создание собственного бизнеса - дело непростое. Но молиться перед началом дела - значит впустить Бога в свою жизнь, защититься призванием Имени Его от злых сил и завистников. Известно, что человек, не защищенный молитвой, добрыми делами, церковными Таинствами Крещения, Исповеди и Причастия будет подвержен воздействию темных сил.

Притягивание денег

Помощниками в финансах почитают ряд святых, бывших купцами, или при жизни известных своими чудесами с торговыми операциями, помогавших купцам: великомученика Иоанна Сочавского Нового (был успешным купцом и торговал с Турцией, принял смерть, отказавшись отречься от Христа); преподобного Серафима Саровского (родился в семье богатого купца и помогал купцам); святителя Николая Чудотворца (помогал разорившемуся купцу, помогал морякам, перевозившим товары); святителя Спиридона Тримифунтского (чтобы помочь разорившемуся торговцу, он превратил змею в золото, и бедняк вновь начал торговать, стал богачом).

Молитва на деньги

Интересно, что в среде русских купцов, которые до революции были богаче американских и европейских миллиардеров, святой Иоанн почитался особо: его икона всегда находилась в лавке; в церквях, выстроенных на купеческие пожертвования (а чтобы получить статус купца I гильдии, нужно было выстроить каменный храм - это правило) перед входом и у иконостаса была икона святого Иоанна.

«О, святы́й уго́дниче Бо́жий, Иоа́нне! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́кого зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Святого Иоанна почитают как покровителя любых торговых операций: купить квартиру, снять или сдать жилье, арендовать недвижимость, совершить продажу или покупку и многое другое. Молитесь святому и о новых идеях для бизнеса, успешной раскрутке, при принятии важных решений. Возможно, современному человеку молитва о бизнесе кажется необычной, но любые важные дела в жизни нужно делать с молитвой - ведь при болезни мы часто призывает имя Божие, молимся и о благословении детей, брака. Так мы впускаем Господа в свою жизнь, позволяем Ему помогать нам. Молитва Иоанну Сочавскому о деньгах читать онлайн:

«Молись, о святой мученик Иоанн, чтобы Господь Иисус Христос благословил нас и утвердил в нас и всех людях православных дух веры и благочестия, чтобы все мы не увлекались суевериями, но по благодати Духа Святого поклонялись Богу и исполняли заповеди Божии, чтобы мы, наши близкие и сотрудники, жили в мире и радости на земле, а на небесах получили вечную жизнь по благодати Господа Иисуса Христа в Его Царствии со всеми святыми. Аминь!»

Молитва Спиридону Тримифунтскому о деньгах

Святитель Спиридон в Греции он почитается одним из покровителей страны. После долгих лет забвения в годы безбожия ХХ века люди вновь молятся святителю Спиридону, и за последние десятилетия свидетельства о его чудесах множатся.

Спиридон Тримифунтский во все века после жизни земной (4 века) он помогал людям с Небес. Еще при жизни он, простой пастух, любящий Бога, стал священником, а затем и епископом Тримифунта, что на острове Крит. До смерти он разводил скот и возделывал землю, чтобы прокормить себя и свою дочь, а пожертвования на Церковь оставлял на строительство и храмов и раздавал нуждающимся. Жена святителя рано умерла, всю жизнь он один воспитывал Ирину, свою дочку. Всем просящим его заступления он становился добрым помощником. Будучи прост, святой совершал чудеса: воскрешал людей, превратил змею в золото, в доказательство веры в Святую Троицу разделил кирпич на глину, воду и огонь.

Святого просят:

Об аренде, поиске хорошей квартиры, продаже и приобретении жилья;

О работе, хорошей вакансии, трудоустройстве на достойную должность с хорошей зарплатой;

О мире, благополучии и материальном достатке;

О духовных нуждах - в тоске, отчаянии, невозможности преодолеть вредные привычки и зависимость;

О детях, их благополучии и здоровье

Молитву Спиридону Тримифунтскому о помощи в деньгах можно читать по тексту на русском языке ниже. Церковь не запрещает чтения онлайн:

«О блаженный и праведный чудотворец, святитель Спиридон! Помолись о нас к человеколюбивому и Благому Богу, да не осудит Он нас за наши грехи, но исполнит наши молитвы по милости Своей. Попроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога мирную счастливую жизнь, здоровье телесное, мир душевный и очищение от всяких грехов. Отведи от нас всякую беду, уныние и воздействие диавольское!Ты находишься у престола Господа Вседержителя - помолись к Нему, чтобы Он простил нам грехи наши, подал нам жизнь в достатке и мире, а кончину спокойную и тихую, и да подаст Господь нам жизнь в Царствии Небесном, чтобы мы вечно радовались и прославляли Бога Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь»

Помощь в бизнесе Николая Чудотворца

Молитву Николаю Чудотворцу читают при появившихся или возможных проблемах с финансами. В ней содержатся просьбы помочь в проблемах и бедах, избавить от злого воздействия и дать разумения, определить обман. Святитель Николай всегда покровительствовал бедным и нуждающимся, поэтому он не допустит разорения молящихся ему:

«О святитель Николай Чудотворец, добрый наставник и покровитель всех молящихся тебе! Милосердие твое велико и щедрость безгранична! Услышь меня, раба Божьего (имя), молящегося тебе с надеждой на помощь в моих торговых делах!Ты видишь мои старания в работе, видишь, что я верен Богу и стараюсь избегать всякого обмана и нечестности в делах. Береги же меня от падений нравственных, дела мои - от убытков, прибавь мне разумения, чтобы видеть невидимый обман и иметь силы на решение трудностей. Попроси у Господа Иисуса Христа, да будет милостив ко мне и мои близким, сохранит от злых действий других людей и темных сил, наставит на верный путь. Сохрани нас, святитель Божий, от соблазнов и дел лживых, ведь уповаем мы только на твое ходатайство и твою помощь. Да подаст Господь нам хотя бы малую награду в жизни этой за усердие, верность вере и доверие Ему. Молимся перед твоим святым образом: укрой нас благодатью Божией от опасностей и бед, помоги не впасть в грех и исправить согрешения совершенные. Спаси и сохрани души наши от всякого зла, да и в Царствии Небесном обретем милость Господа Бога навеки. Аминь».

«О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настощем житии, умоли Господа Бога, даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь »

Источник: dom-ikony.ru