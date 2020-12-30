Чудесные поздравления с Новым годом Быка 2021 от всего сердца

С календарей исчез крысиный хвост,
И звездочет восточный, пальцем тыча
В мозаику серебряную звезд,
Благоприятным выдастся для всех
Зодиакальных знаков без разбору!
Пусть обеспечит Бык в делах успех,
На мостике к мечтаниям — опору,
Сжевав желаний сладких пышный стог
За сказочный период новогодья,
Укажет ту, одну из ста дорог —
***
С 2021-м Новым годом поздравляю!
Желаю счастья нежного и пламенной любви.
Успех пусть дел твоих не покидает.
В объятьях ласки, неги, теплоты.
Пусть будет чудным каждое мгновенье,
В душе пусть радость тихая живет,
Все время, а не только в Новый год.
***
С Новым 2021 годом! Пускай ослепительные мечтания разгораются в сердце, как звёзды за облаками, пусть они, подобно плеядам возвышенных созвездий, ласково манят за собой, щедро одаривая восторженным вдохновением и обещанием теплоты и исключительного счастья!
***
С 2021-м, друзья, поздравляю вас,
Сверкающим и успешным пусть будет в нем каждый час,
Сияет пусть позитивом и радостью каждый день,
Желаю вам жить с надеждой, стремиться и созидать,
За труд свой, упорство, мудрость сюрпризов от жизни ждать,
Судьба пускай будет щедрой и радует вас сполна,
И даже в мороз, и в стужу в душе пусть цветет весна.
Желаю весь год вам крепко быка за рога держать,
И к цели своей стремиться, к заветной мечте бежать,
Пусть светится год, как елка, сиянием счастливых глаз,
***
Двадцать первый — год удачи,
Бык курирует его.
Я сердечно поздравляю
И желаю о-го-го:
Счастья, пылких чувств, успеха,
Ну и денег целый воз,
С радостью встречай обоз.
***
Металлический бык примчался на всех парах, обещая веселый и активный год, пусть Новый 2021 оправдает все ваши надежды, прибавит здоровья телу, бодрости — духу, мудрости — решениям, смелости — поступкам, пусть всегда будут рядом удача, верные друзья и любимые люди, и каждый день радует позитивом, успехами и счастливыми мгновениями, с Новым годом!
***
21-й век открыл нам двери
В новый, добрый 21-й год.
В этот праздник я всем сердцем верю,
И подарит все, о чем мечтаешь
И на что надеешься в душе.
Пусть ты скоро, радуясь, узнаешь,
Что вот-вот свершится все уже,
Что счастливых новостей лукошко
Даст тебе в подарок Новый год,
Что удача постучит в окошко
***
Взяв быка веселого в новую упряжку,
Новый год стучится к нам — двери нараспашку!
Он летит с подарками, оптимизмом, смехом
И с надеждой светлою, и с большим успехом.
С новым счастьем, милые, и с прекрасным годом,
Пусть летят сюрпризы к вам дружным хороводом,
Искренними чувствами, сказочным везением!
***
Желаю больших побед, воплощения задумок, смелых решений и успешных проектов! 2021 — самое время брать Быка за рога и воплощать задуманное, ведь хозяин года благоволит смелым, решительным и упорным. Испытай себя в роли бесстрашного тореро и сумей подчинить норовистого бычка. С Новым годом!
***
Вот и подытожены фигли-мигли Крыскины,
Ей вослед негоже ныть: «Если б да кабы» —
Время пить шампанское с жжеными записками!
Мчись же к нам, подарками дивными навьюченный,
Разметай копытами грусть, тоску, долги!
С января изменится жизнь пусть наша к лучшему
(Раз уж власть не телится, ты ей помоги),
Пусть здоровьем радуют люди наши близкие,
Чувств любовных сладостных ждет водоворот,
Безмятежно-сказочным, мирным, добрым, искренним
***
Казалось, только-только попривык
Народ к амбициозной Белой Крысе,
Как поле звезд вспахал небесный Бык —
Бугай блондин, в носище модный пирсинг.
Разумен символ года и упрям,
Настойчив, плодовит, к тому ж стожилен!
Без выходных, чтоб все в достатке жили,
Чтоб на столах не силос — разносол,
Чтоб звездной виллой стал любой коровник,
В душе любви струился ореол,
А в теле — бычья сила и здоровье!
***
Раз год у нас «две тысячи двадцать ПЕРВЫЙ»,
Успех пусть служит правдою и верой,
Искрится пусть богатством дом.
Желаю ярких встреч и приключений,
Здоровья, всеобъемлющей любви.
«Приятностей», улыбок, наслаждений…
И пусть, конечно же, сбываются мечты.
***
Поздравляю тебя с Новым 2021 годом! Желаю, чтобы Бык, который займет руководящий пост в этом году, был справедливым и добрым начальником. Пусть он оценит твою работу финансовыми поступлениями и высокой должностью, премирует путевкой на элитный курорт, создаст все условия для реализации талантов и способностей.
***
Вот несется год Быка, двери отворяйте,
И берите за рога, смело, не теряйтесь,
Он к вам мчится не один, вместе с ним везение,
Чтоб отличным целый год было настроение.
А еще — надежды с ним мчатся и желания,
Чтоб достойно наградить вас за все старания,
Искренних улыбок, чувств, радости и смеха.
Пусть веселый год Быка смело и охотно
Грусть прогонит и тоску прочь, бесповоротно,
Все проблемы одолеть сможет и ненастья,
Принесет пусть в каждый дом мир, любовь и счастье!
***
Желаю вам искренне в Новом году
И с легкостью мог вас доставить туда,
Где радости, счастья сверкает звезда,
К заветной мечте и к победе большой.
Желаю вам в Новом году всей душой
Любви и здоровья, поменьше хлопот,
Пусть будет богатым, цветущим весь год!
***
Пусть новый 2021 год войдет в ваш дом уверенной поступью финансового магната и предложит сногсшибательные перспективы карьерного и экономического роста, позаботится о сверхкомфорте домашней и рабочей обстановки, и выпьет с вами на брудершафт бокал неувядаемой радости и оптимизма!
***
Пусть 2021-й
Будет годом большого счастья,
Сохранит пусть он ваши нервы,
И лишь чувства наполнит страстью.
Пусть развеет печаль и скуку,
И подарит вам вдохновение,
Поведет вас в страну везения.
Я желаю — пусть мир и радость
Вас наполнит с его приходом,
Ждет под елкой сюрприз и сладость,
Поздравляю вас с Новым годом!
***
На корриду собирайся,
В сторону больших доходов
Пусть он сделает скачок.
Красным полотном проблемы
Смело пред Быком взмахни,
Разорвет ее он в клочья,
Так что с легкостью вздохни.
Пусть сыграют твои ставки,
Славным, зрелищным и ярким
Будет пусть грядущий год.
***
С Новым 2021 годом! Пускай твоя жизнь преобразуется в поистине пасторальную картинку: пусть упрямый Бык, хозяин года, угощает своей выносливостью, сердце периодически замирает от бескрайних перспектив, а дом всегда будет приятным гнёздышком!
***
В году 2021-м пусть удача
Повсюду будет рядышком с тобой.
Здоровье крепнет пусть, само собой.
И кошелек твой пусть толстеет,
И сердце «жарит» от любви.
Пусть огорчать никто не смеет,
А будет все, как хочешь ты.
Пусть будет счастье необъятным,
Душа пускай всегда поет.
Веселый шумный Новый год.
Источник: smsik.su