Чудесные поздравления с Новым годом Быка 2021 от всего сердца

Новогодние поздравления с Новым годом

С календарей исчез крысиный хвост,

И звездочет восточный, пальцем тыча

В мозаику серебряную звезд,



Пророчит, что год новенький, год бычий,

Благоприятным выдастся для всех

Зодиакальных знаков без разбору!

Пусть обеспечит Бык в делах успех,

На мостике к мечтаниям — опору,

Сжевав желаний сладких пышный стог

За сказочный период новогодья,

Укажет ту, одну из ста дорог —



В любви и счастья дивные угодья!

***

С 2021-м Новым годом поздравляю!

Желаю счастья нежного и пламенной любви.

Успех пусть дел твоих не покидает.

В объятьях ласки, неги, теплоты.

Пусть будет чудным каждое мгновенье,

В душе пусть радость тихая живет,



Как солнце пусть сверкает настроеньеВсе время, а не только в Новый год.

***

С Новым 2021 годом! Пускай ослепительные мечтания разгораются в сердце, как звёзды за облаками, пусть они, подобно плеядам возвышенных созвездий, ласково манят за собой, щедро одаривая восторженным вдохновением и обещанием теплоты и исключительного счастья!

***

С 2021-м, друзья, поздравляю вас,

Сверкающим и успешным пусть будет в нем каждый час,

Сияет пусть позитивом и радостью каждый день,



От грусти и неудачи в нем будет одна лишь тень.

Желаю вам жить с надеждой, стремиться и созидать,

За труд свой, упорство, мудрость сюрпризов от жизни ждать,

Судьба пускай будет щедрой и радует вас сполна,

И даже в мороз, и в стужу в душе пусть цветет весна.

Желаю весь год вам крепко быка за рога держать,

И к цели своей стремиться, к заветной мечте бежать,

Пусть светится год, как елка, сиянием счастливых глаз,



И жизнь будет просто сказкой пусть в Новом году у вас!

***

Двадцать первый — год удачи,

Бык курирует его.

Я сердечно поздравляю

И желаю о-го-го:

Счастья, пылких чувств, успеха,

Ну и денег целый воз,



Бык ведь сильный, все притащит.С радостью встречай обоз.

***

Металлический бык примчался на всех парах, обещая веселый и активный год, пусть Новый 2021 оправдает все ваши надежды, прибавит здоровья телу, бодрости — духу, мудрости — решениям, смелости — поступкам, пусть всегда будут рядом удача, верные друзья и любимые люди, и каждый день радует позитивом, успехами и счастливыми мгновениями, с Новым годом!

***

21-й век открыл нам двери

В новый, добрый 21-й год.

В этот праздник я всем сердцем верю,



Что тебе он счастье принесет

И подарит все, о чем мечтаешь

И на что надеешься в душе.

Пусть ты скоро, радуясь, узнаешь,

Что вот-вот свершится все уже,

Что счастливых новостей лукошко

Даст тебе в подарок Новый год,

Что удача постучит в окошко



И навечно в дом к тебе войдет!

***

Взяв быка веселого в новую упряжку,

Новый год стучится к нам — двери нараспашку!

Он летит с подарками, оптимизмом, смехом

И с надеждой светлою, и с большим успехом.

С новым счастьем, милые, и с прекрасным годом,

Пусть летят сюрпризы к вам дружным хороводом,



Каждый час пусть полнится, каждое мгновениеИскренними чувствами, сказочным везением!

***

Желаю больших побед, воплощения задумок, смелых решений и успешных проектов! 2021 — самое время брать Быка за рога и воплощать задуманное, ведь хозяин года благоволит смелым, решительным и упорным. Испытай себя в роли бесстрашного тореро и сумей подчинить норовистого бычка. С Новым годом!

***

Вот и подытожены фигли-мигли Крыскины,

Ей вослед негоже ныть: «Если б да кабы» —

Время пить шампанское с жжеными записками!



Ах, надежд не обмани, снежно-белый Бык,

Мчись же к нам, подарками дивными навьюченный,

Разметай копытами грусть, тоску, долги!

С января изменится жизнь пусть наша к лучшему

(Раз уж власть не телится, ты ей помоги),

Пусть здоровьем радуют люди наши близкие,

Чувств любовных сладостных ждет водоворот,

Безмятежно-сказочным, мирным, добрым, искренним



Будет пусть 2021-й год!

***

Казалось, только-только попривык

Народ к амбициозной Белой Крысе,

Как поле звезд вспахал небесный Бык —

Бугай блондин, в носище модный пирсинг.

Разумен символ года и упрям,

Настойчив, плодовит, к тому ж стожилен!



Пусть пашет с января до января,Без выходных, чтоб все в достатке жили,

Чтоб на столах не силос — разносол,

Чтоб звездной виллой стал любой коровник,

В душе любви струился ореол,

А в теле — бычья сила и здоровье!

***

Раз год у нас «две тысячи двадцать ПЕРВЫЙ»,



Тебе желаю первенства во всем.Успех пусть служит правдою и верой,Искрится пусть богатством дом.

Желаю ярких встреч и приключений,

Здоровья, всеобъемлющей любви.

«Приятностей», улыбок, наслаждений…

И пусть, конечно же, сбываются мечты.

***

Поздравляю тебя с Новым 2021 годом! Желаю, чтобы Бык, который займет руководящий пост в этом году, был справедливым и добрым начальником. Пусть он оценит твою работу финансовыми поступлениями и высокой должностью, премирует путевкой на элитный курорт, создаст все условия для реализации талантов и способностей.

***

Вот несется год Быка, двери отворяйте,

И берите за рога, смело, не теряйтесь,

Он к вам мчится не один, вместе с ним везение,

Чтоб отличным целый год было настроение.

А еще — надежды с ним мчатся и желания,

Чтоб достойно наградить вас за все старания,



И несется вслед за ним целый рой успеха,Искренних улыбок, чувств, радости и смеха.

Пусть веселый год Быка смело и охотно

Грусть прогонит и тоску прочь, бесповоротно,

Все проблемы одолеть сможет и ненастья,

Принесет пусть в каждый дом мир, любовь и счастье!

***

Желаю вам искренне в Новом году



Быка приручить, чтобы был на ходу,И с легкостью мог вас доставить туда,Где радости, счастья сверкает звезда,

К заветной мечте и к победе большой.

Желаю вам в Новом году всей душой

Любви и здоровья, поменьше хлопот,

Пусть будет богатым, цветущим весь год!

***

Пусть новый 2021 год войдет в ваш дом уверенной поступью финансового магната и предложит сногсшибательные перспективы карьерного и экономического роста, позаботится о сверхкомфорте домашней и рабочей обстановки, и выпьет с вами на брудершафт бокал неувядаемой радости и оптимизма!

***

Пусть 2021-й

Будет годом большого счастья,

Сохранит пусть он ваши нервы,

И лишь чувства наполнит страстью.

Пусть развеет печаль и скуку,

И подарит вам вдохновение,



И тихонько возьмет за руку,Поведет вас в страну везения.

Я желаю — пусть мир и радость

Вас наполнит с его приходом,

Ждет под елкой сюрприз и сладость,

Поздравляю вас с Новым годом!

***

На корриду собирайся,



Рвется в бой уже Бычок.В сторону больших доходовПусть он сделает скачок.

Красным полотном проблемы

Смело пред Быком взмахни,

Разорвет ее он в клочья,

Так что с легкостью вздохни.

Пусть сыграют твои ставки,



Бык удачу принесет,Славным, зрелищным и яркимБудет пусть грядущий год.

***

С Новым 2021 годом! Пускай твоя жизнь преобразуется в поистине пасторальную картинку: пусть упрямый Бык, хозяин года, угощает своей выносливостью, сердце периодически замирает от бескрайних перспектив, а дом всегда будет приятным гнёздышком!

***

В году 2021-м пусть удача

Повсюду будет рядышком с тобой.



Легко пусть все решаются задачи,Здоровье крепнет пусть, само собой.

И кошелек твой пусть толстеет,

И сердце «жарит» от любви.

Пусть огорчать никто не смеет,

А будет все, как хочешь ты.

Пусть будет счастье необъятным,

Душа пускай всегда поет.



И пусть пройдет, конечно, знатноВеселый шумный Новый год.

Источник: smsik.su