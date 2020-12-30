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Чудесные поздравления с Новым годом Быка 2021 от всего сердца

22:50 30.12.2020 Фото: pixabay.com
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Праздник на пороге! Открывайте двери и сердца волшебству!

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Новогодние поздравления с Новым годом

С календарей исчез крысиный хвост,
И звездочет восточный, пальцем тыча
В мозаику серебряную звезд,

Пророчит, что год новенький, год бычий,

Благоприятным выдастся для всех
Зодиакальных знаков без разбору!
Пусть обеспечит Бык в делах успех,
На мостике к мечтаниям — опору,

Сжевав желаний сладких пышный стог
За сказочный период новогодья,
Укажет ту, одну из ста дорог —

В любви и счастья дивные угодья!

***

С 2021-м Новым годом поздравляю!
Желаю счастья нежного и пламенной любви.
Успех пусть дел твоих не покидает.
В объятьях ласки, неги, теплоты.

Пусть будет чудным каждое мгновенье,
В душе пусть радость тихая живет,

Как солнце пусть сверкает настроенье
Все время, а не только в Новый год.

***

С Новым 2021 годом! Пускай ослепительные мечтания разгораются в сердце, как звёзды за облаками, пусть они, подобно плеядам возвышенных созвездий, ласково манят за собой, щедро одаривая восторженным вдохновением и обещанием теплоты и исключительного счастья!

***

С 2021-м, друзья, поздравляю вас,
Сверкающим и успешным пусть будет в нем каждый час,
Сияет пусть позитивом и радостью каждый день,

От грусти и неудачи в нем будет одна лишь тень.

Желаю вам жить с надеждой, стремиться и созидать,
За труд свой, упорство, мудрость сюрпризов от жизни ждать,
Судьба пускай будет щедрой и радует вас сполна,
И даже в мороз, и в стужу в душе пусть цветет весна.

Желаю весь год вам крепко быка за рога держать,
И к цели своей стремиться, к заветной мечте бежать,
Пусть светится год, как елка, сиянием счастливых глаз,

И жизнь будет просто сказкой пусть в Новом году у вас!

***

Двадцать первый — год удачи,
Бык курирует его.
Я сердечно поздравляю
И желаю о-го-го:

Счастья, пылких чувств, успеха,
Ну и денег целый воз,

Бык ведь сильный, все притащит.
С радостью встречай обоз.

***

Металлический бык примчался на всех парах, обещая веселый и активный год, пусть Новый 2021 оправдает все ваши надежды, прибавит здоровья телу, бодрости — духу, мудрости — решениям, смелости — поступкам, пусть всегда будут рядом удача, верные друзья и любимые люди, и каждый день радует позитивом, успехами и счастливыми мгновениями, с Новым годом!

***

21-й век открыл нам двери
В новый, добрый 21-й год.
В этот праздник я всем сердцем верю,

Что тебе он счастье принесет

И подарит все, о чем мечтаешь
И на что надеешься в душе.
Пусть ты скоро, радуясь, узнаешь,
Что вот-вот свершится все уже,

Что счастливых новостей лукошко
Даст тебе в подарок Новый год,
Что удача постучит в окошко

И навечно в дом к тебе войдет!

***

Взяв быка веселого в новую упряжку,
Новый год стучится к нам — двери нараспашку!
Он летит с подарками, оптимизмом, смехом
И с надеждой светлою, и с большим успехом.

С новым счастьем, милые, и с прекрасным годом,
Пусть летят сюрпризы к вам дружным хороводом,

Каждый час пусть полнится, каждое мгновение
Искренними чувствами, сказочным везением!

***

Желаю больших побед, воплощения задумок, смелых решений и успешных проектов! 2021 — самое время брать Быка за рога и воплощать задуманное, ведь хозяин года благоволит смелым, решительным и упорным. Испытай себя в роли бесстрашного тореро и сумей подчинить норовистого бычка. С Новым годом!

***

Вот и подытожены фигли-мигли Крыскины,
Ей вослед негоже ныть: «Если б да кабы» —
Время пить шампанское с жжеными записками!

Ах, надежд не обмани, снежно-белый Бык,

Мчись же к нам, подарками дивными навьюченный,
Разметай копытами грусть, тоску, долги!
С января изменится жизнь пусть наша к лучшему
(Раз уж власть не телится, ты ей помоги),

Пусть здоровьем радуют люди наши близкие,
Чувств любовных сладостных ждет водоворот,
Безмятежно-сказочным, мирным, добрым, искренним

Будет пусть 2021-й год!

***

Казалось, только-только попривык
Народ к амбициозной Белой Крысе,
Как поле звезд вспахал небесный Бык —
Бугай блондин, в носище модный пирсинг.

Разумен символ года и упрям,
Настойчив, плодовит, к тому ж стожилен!

Пусть пашет с января до января,
Без выходных, чтоб все в достатке жили,

Чтоб на столах не силос — разносол,
Чтоб звездной виллой стал любой коровник,
В душе любви струился ореол,
А в теле — бычья сила и здоровье!

***

Раз год у нас «две тысячи двадцать ПЕРВЫЙ»,

Тебе желаю первенства во всем.
Успех пусть служит правдою и верой,
Искрится пусть богатством дом.

Желаю ярких встреч и приключений,
Здоровья, всеобъемлющей любви.
«Приятностей», улыбок, наслаждений…
И пусть, конечно же, сбываются мечты.

***

Поздравляю тебя с Новым 2021 годом! Желаю, чтобы Бык, который займет руководящий пост в этом году, был справедливым и добрым начальником. Пусть он оценит твою работу финансовыми поступлениями и высокой должностью, премирует путевкой на элитный курорт, создаст все условия для реализации талантов и способностей.

***

Вот несется год Быка, двери отворяйте,
И берите за рога, смело, не теряйтесь,
Он к вам мчится не один, вместе с ним везение,
Чтоб отличным целый год было настроение.

А еще — надежды с ним мчатся и желания,
Чтоб достойно наградить вас за все старания,

И несется вслед за ним целый рой успеха,
Искренних улыбок, чувств, радости и смеха.

Пусть веселый год Быка смело и охотно
Грусть прогонит и тоску прочь, бесповоротно,
Все проблемы одолеть сможет и ненастья,
Принесет пусть в каждый дом мир, любовь и счастье!

***

Желаю вам искренне в Новом году

Быка приручить, чтобы был на ходу,
И с легкостью мог вас доставить туда,
Где радости, счастья сверкает звезда,

К заветной мечте и к победе большой.
Желаю вам в Новом году всей душой
Любви и здоровья, поменьше хлопот,
Пусть будет богатым, цветущим весь год!

***

Пусть новый 2021 год войдет в ваш дом уверенной поступью финансового магната и предложит сногсшибательные перспективы карьерного и экономического роста, позаботится о сверхкомфорте домашней и рабочей обстановки, и выпьет с вами на брудершафт бокал неувядаемой радости и оптимизма!

***

Пусть 2021-й
Будет годом большого счастья,
Сохранит пусть он ваши нервы,
И лишь чувства наполнит страстью.

Пусть развеет печаль и скуку,
И подарит вам вдохновение,

И тихонько возьмет за руку,
Поведет вас в страну везения.

Я желаю — пусть мир и радость
Вас наполнит с его приходом,
Ждет под елкой сюрприз и сладость,
Поздравляю вас с Новым годом!

***

На корриду собирайся,

Рвется в бой уже Бычок.
В сторону больших доходов
Пусть он сделает скачок.

Красным полотном проблемы
Смело пред Быком взмахни,
Разорвет ее он в клочья,
Так что с легкостью вздохни.

Пусть сыграют твои ставки,

Бык удачу принесет,
Славным, зрелищным и ярким
Будет пусть грядущий год.

***

С Новым 2021 годом! Пускай твоя жизнь преобразуется в поистине пасторальную картинку: пусть упрямый Бык, хозяин года, угощает своей выносливостью, сердце периодически замирает от бескрайних перспектив, а дом всегда будет приятным гнёздышком!

***

В году 2021-м пусть удача
Повсюду будет рядышком с тобой.

Легко пусть все решаются задачи,
Здоровье крепнет пусть, само собой.

И кошелек твой пусть толстеет,
И сердце «жарит» от любви.
Пусть огорчать никто не смеет,
А будет все, как хочешь ты.

Пусть будет счастье необъятным,
Душа пускай всегда поет.

И пусть пройдет, конечно, знатно
Веселый шумный Новый год.

Источник: smsik.su

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С Новым 2021 годом! Пускай ослепительные мечтания разгораются в сердце!

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