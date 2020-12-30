Передал привет бердчанам освобожденный из колонии экс-мэр Бердска Илья Потапов во время визита инкогнито

Лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов не исключает, что Потапов вернется "жить и творить" в Бердск. И предлагает СМИ не ставить его фото в таком антураже — за решеткой.

Илья Потапов управлял Бердском с марта 2011 по май 2013 года

Секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов 30 декабря передал привет и поздравления с новым годом всем жителям Бердска от бывшего главы города Ильи Потапова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», экс-мэр, вышедший из колонии строго режима после 7,5 лет, 29 декабря побывал в Бердске. Известно, что сейчас он живет с семьей, которая пару лет назад переехала в Новосибирск. Ближайшие два года Илье Потапову предстоит трудиться на исправительных работах.

Сергей Бессонов после встречи с Ильей Потаповым высказал претензии СМИ, которые продолжают публиковать фото бывшего мэра за решеткой.

- Вот и прошёл ещё один год, оказавшийся, как всегда, «трудным самым». И он действительно был трудным, хотя бы из-за пандемии, но он же оказался и последним годом пребывания в известном месте для экс-мэра Бердска Ильи Николаевича Потапова. Скоро уже месяц как он вышел на свободу, а журналисты бердских газет продолжают изображать его (с помощью старых фотографий) в клетке и в оковах! Кому и зачем это надо? При этом, тут же помещен текст о том, что Потапов вышел на свободу!? Не кажется ли вам, что тут есть… нет, не заказ, а определенная «традиция» показывать этих людей в соответствующем антураже, - высказался Сергей Евгеньевич.

И выслал бердским СМИ фото Ильи Потапова периода предвыборной компании 2011 года, подготовленные профессиональным фотографом. Бессонов надеется что «они привнесут свежую струю в публикации и... сменят настроение на более оптимистичное».

- Повидавшись недавно с нашим мэром, могу засвидетельствовать, что он вполне оптимистично смотрит на свое и нашего города будущее и готов продолжать в нем жить и творить. Всем от него привет! С Новым годом! - сообщил Бессонов «Курьер. Среда. Бердск» 30 декабря.

По его словам, Илья Потапов нашел временную работу и практически не изменился. А настроение у него оптимистичное, констатирует Бессонов:

- Конечно, он счастлив, что вернулся в свою семью, что закончилось заключение. Он был очень спокоен, я не заметил каких-то переживаний в глазах и по голосу. Наверное, он о чем-то умалчивал. Он продолжает учиться - защита у него через год.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", колонию строго режима Илье Потапову заменили на 2 года исправительных работ. А послу отбытия наказания по приговору суда ему еще 2 года запрещено заниматься управленческой деятельностью. В марте 2021 года ему исполнится 45 лет.

- Он молодой еще. К 50 годам начнет новую жизнь. Я думаю, что он вернется к работе программистом. Работа ему знакома. Думаю, он в зоне практиковался, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Сергей Бессонов.

Напомним, что главой Бердска коммуниста Илью Потапова выбрали в марте 2011 на всенародных выборах. До этого он работал программистом в СО РАН. Он до сих пор остается челом КПРФ, приписанных к одной из партийных первичек Микрорайона Бердска.

Приговор за взятку в 3 млн рублей и другие коррупционные преступления ему огласили 1 апреля 2015 года: 10 лет колонии строго режима и штраф в размере 500 млн рублей.

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