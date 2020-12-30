Будут наказывать YouTube, Facebook и Twitter за цензуру против российских СМИ. Одобрил закон Путин

Штраф для нарушителей составит от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.

Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов

Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против российских средств массовой информации.

Как следует из документа, теперь зарубежным соцсетям и IT-платформам, в том числе таким гигантам, как Twitter, Facebook и YouTube, грозит наказание за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.

Директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина на международном форуме по кибербезопасности - Cyber Security Forum 2017 в Москве. 7 февраля 2017 - РИА Новости,

Генпрокурор по согласованию с Министерством иностранных дел сможет присваивать владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, а за этим последуют санкции. Если ресурс решит отказаться от цензуры, он должен проинформировать об этом Роскомнадзор, а затем генпрокурор, опять же, по согласованию с внешнеполитическим ведомством, отменит решение о мерах.

Штраф для нарушителей составит от нескольких тысяч до трех миллионов рублей. При этом ранее один из авторов закона, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, отмечал, что блокировку и замедление трафика могут применять вместе со штрафами, поскольку "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой платформы.

Источник: РИА Новости