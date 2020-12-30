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Почему начали отказываться от хлеба жители России

17:45 30.12.2020 Фото: pxhere
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Особое отношение к мучным изделиям было у людей, которые еще помнят войну и голод.

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Хлеб постепенно лишается статуса главного продукта

Прогрессивные россияне отходят от правила "хлеб всему голова" и заменяют его доступной альтернативой, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов.

Хлеб постепенно лишается статуса главного продукта из-за смены поколения, уверен Никита Харлов. По его словам, особое отношение к мучным изделиям было у людей, которые еще помнят войну и голод.

"Прогрессивные россияне отошли от правила, что хлеб всему голова. Они употребляют что-то более биологически ценное, что-то более дорогое. Люди старой закалки, которые много времени прожили в Советском Союзе, им будет сложнее отказаться от хлеба. В первую очередь им будет сложно отказаться по ментальным причинам, они привыкли к хлебу. Особенно это касается поколения после войны, после голода", – считает врач.

Другой причиной постепенного отказа от хлеба Никита Харлов назвал высокую информированность россиян о составе и пользе мучных продуктов.

"Хлеб не является незаменимым продуктом на самом деле. Есть гораздо более дешевые продукты, если пересчитать на плотность биологическую, чем хлеб. Его можно заменить на крахмалистые овощи, то есть картофель, морковь и свекла. Они будут лучше, чем просто хлеб. Еще можно попробовать сами злаки, из которых делают хлеб, в виде каши. Хлеб проходит много стадий обработки, а каша значительно меньше, соответственно она теряет меньше питательных веществ", – заключил Никита Харлов в интервью радио Sputnik.

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От редакции

Любите хлеб?

Аноним, 30 декабря 2020 17:54
Хлеб стал совсем не вкусным
Очень некоторые изделия способны называться хлебом , в настоящее время

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