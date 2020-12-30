Вошла в топ регионов по преступности Новосибирская область

Преступления небольшой и средней тяжести занимают более 72 процентов, а их совокупность снизилась на 3,2 процента в отличие от тяжких и особо тяжких — их число выросло на 14,7 процента.

В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зарегистрировали в Санкт-Петербурге

В десятках российских регионах отмечается рост количества преступлений, сообщается в ежемесячном сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности.

В документа говорится, что криминогенная ситуация в России по итогам 11 месяцев нынешнего года относительно стабильная — общее число зарегистрированных преступлений выросло на 1,2 процента и достигло почти 1,9 миллиона.

"В пределах от 1,8 до 1,9 миллиона деяний регистрировалось в сопоставимые периоды, начиная с 2017 года", — поясняется в сборнике.

Отмечается, что в абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зарегистрировали в Санкт-Петербурге (на 12,2 тысячи больше), в Москве (на 4,9 тысячи) и в Новосибирской области (на четыре тысячи). В Воронежской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания зарегистрировали снижение числа выявленных преступлений.

Кроме того, больше всего преступлений — более 80 процентов (1,5 миллиона) совершается в городах и поселках городского типа, а на сельскую местность, как поясняется, приходится каждое пятое выявленное правонарушение — 362,5 тысяч. В расчете на 100 тысяч населения зарегистрировано около 1288 преступлений, из которых 356 относятся к категории особо тяжких и тяжких. При этом за последние три года общий уровень преступности снизился с 1310,7 до 1288, а по особо тяжким и тяжким, наоборот, вырос с 287,7 до 356.

"Наибольшие его значения отмечаются в Республике Тыва (2304,1), Амурской области (2172, 4) и Еврейской автономной области (2101,8)", — говорится в отчете.

Преступления небольшой и средней тяжести занимают более 72 процентов, а их совокупность снизилась на 3,2 процента в отличие от тяжких и особо тяжких — их число выросло на 14,7 процента.

"Наибольший удельный вес последних отмечен в г. Санкт-Петербурге (39,8 %, 23,2 тысячи), Ленинградской области (36,7 %, 9,3 тысячи) и г. Москве (36,7 %, 49,4 тысячи)", — поясняется в отчете.